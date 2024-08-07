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Rusya Dışişleri: Kiev, Kursk bölgesine barbarca saldırı düzenleyerek panik yaratmaya çalıştı
Rusya Dışişleri: Kiev, Kursk bölgesine barbarca saldırı düzenleyerek panik yaratmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine barbarca saldırıda bulunarak panik yaratmaya çalıştığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:33+0300
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2024-08-07T16:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında Moskova’nın uluslararası topluma kenarda kalmama ve Kiev rejiminin suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınama çağrısında bulunduğunu vurguladı.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Ukraynalı Banderacılar, Kursk bölgesine yönelik barbarca saldırılarıyla bölge sakinleri arasında panik yaratmaya ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çatışma bölgesindeki sürekli başarısızlıklar karşısında en azından bir tür faaliyetteymiş gibi görünüm vermeye çalıştı. Burada da neo-Nazilerin hesaplarının çarşıya uymadığı ortada” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:Rus Silahlı Kuvvetleri’nin düşmana kararlı bir şekilde karşılık verdiğini, düşmanın önemli kayıplara uğratıldığını vurgulayan Zaharova, aynı zamanda mevcut bilgilere göre bombardıman sonucu Kursk bölgesinde 6’sı çocuk olmak üzere 24 sivilin yara ve travma aldığını ifade etti. Zaharova, bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucu bir sağlık görevlisinin ve sürücünün hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı, uluslararası toplum, kınama, çağrı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı, uluslararası toplum, kınama, çağrı
Rusya Dışişleri: Kiev, Kursk bölgesine barbarca saldırı düzenleyerek panik yaratmaya çalıştı
16:33 07.08.2024 (güncellendi: 16:44 07.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine barbarca saldırıda bulunarak panik yaratmaya çalıştığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli başarısızlıkları karşısında faaliyetteymiş gibi bir görünüm sağlamaya çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında Moskova’nın uluslararası topluma kenarda kalmama ve Kiev rejiminin suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınama çağrısında bulunduğunu vurguladı.
Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Ukraynalı Banderacılar, Kursk bölgesine yönelik barbarca saldırılarıyla bölge sakinleri arasında panik yaratmaya ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çatışma bölgesindeki sürekli başarısızlıklar karşısında en azından bir tür faaliyetteymiş gibi görünüm vermeye çalıştı. Burada da neo-Nazilerin hesaplarının çarşıya uymadığı ortada” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Bütün bu kanlı suçlar, Kiev’deki kuklalarını örtbas etmeye devam eden Batı’nın alaycı sessizliği karşısında işleniyor. Tüm bunlar, her türlü suçun yanlarına kar kalacağından emin olan Ukraynalı neo-Nazilerin cezasızlık duygusunu güçlendirmekten öteye gitmiyor. Uluslararası toplumu kenarda kalmamaya ve Kiev rejiminin suç eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyoruz.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin düşmana kararlı bir şekilde karşılık verdiğini, düşmanın önemli kayıplara uğratıldığını vurgulayan Zaharova, aynı zamanda mevcut bilgilere göre bombardıman sonucu Kursk bölgesinde 6’sı çocuk olmak üzere 24 sivilin yara ve travma aldığını ifade etti. Zaharova, bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucu bir sağlık görevlisinin ve sürücünün hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.