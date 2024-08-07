https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusya-disisleri-kiev-kursk-bolgesine-barbarca-saldiri-duzenleyerek-panik-yaratmaya-calisti-1086593689.html

Rusya Dışişleri: Kiev, Kursk bölgesine barbarca saldırı düzenleyerek panik yaratmaya çalıştı

Rusya Dışişleri: Kiev, Kursk bölgesine barbarca saldırı düzenleyerek panik yaratmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine barbarca saldırıda bulunarak panik yaratmaya çalıştığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:33+0300

2024-08-07T16:33+0300

2024-08-07T16:44+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında Moskova’nın uluslararası topluma kenarda kalmama ve Kiev rejiminin suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınama çağrısında bulunduğunu vurguladı.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Ukraynalı Banderacılar, Kursk bölgesine yönelik barbarca saldırılarıyla bölge sakinleri arasında panik yaratmaya ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çatışma bölgesindeki sürekli başarısızlıklar karşısında en azından bir tür faaliyetteymiş gibi görünüm vermeye çalıştı. Burada da neo-Nazilerin hesaplarının çarşıya uymadığı ortada” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:Rus Silahlı Kuvvetleri’nin düşmana kararlı bir şekilde karşılık verdiğini, düşmanın önemli kayıplara uğratıldığını vurgulayan Zaharova, aynı zamanda mevcut bilgilere göre bombardıman sonucu Kursk bölgesinde 6’sı çocuk olmak üzere 24 sivilin yara ve travma aldığını ifade etti. Zaharova, bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucu bir sağlık görevlisinin ve sürücünün hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

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