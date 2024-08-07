https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/gaziye-yonelik-siddete-iliskin-4-guvenlik-gorevlisi-gorevden-uzaklastirildi-gazimizin-yanindayiz-1086613647.html

Gaziye yönelik şiddete ilişkin 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı: 'Gazimizin yanındayız'

Gaziye yönelik şiddete ilişkin 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı: 'Gazimizin yanındayız'

Sputnik Türkiye

Denizli'deki bir hastanede gaziyi darp ettiği iddiasıyla 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T23:30+0300

2024-08-07T23:30+0300

2024-08-07T23:30+0300

türkiye

pamukkale üniversitesi

hastane

gazi

şiddet

görevden uzaklaştırma

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne ailesiyle bir yakınını ziyaret için gelen Gazi Samet Gülüstan ile hastane güvenlik görevlileri arasında ziyaret saatleri nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışma sırasında güvenlik görevlileri gazi Gülüstan'a fiziki müdahalede bulunurken, polis, Gazi Gülüstan ve güvenlik görevlilerini ayırdı.Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatarak, söz konusu 4 güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gaziye yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Yaşanan olayla ilgili kişi, kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Söz konusu güvenlik görevlileri görevinden uzaklaştırıldı. Gazimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.Gazi Gülüstan ise tedavi gören eşinin dedesini görmek için hastaneye gittiklerini ve ziyaret saatinin gecikmesinden dolayı güvenliğe giriş için ricada bulunduğunu anlattı.Üniversite çalışanı ve gazi olduğunu söylemesine rağmen güvenliklerin girişe izin vermediğini ifade eden Gülüstan şu cümleleri kaydetti:Gülüstan, güvenlik görevlilerinin kendisine karşı sert bir tavır takındığını anlatarak, "Bana vurmaya çalıştılar, tepki verdim. Tepki verince de bu sefer bana yumruk salladı. Yumruk sallayınca da ben eğildim. Sonra beyaz kod verdikleri için polisler gelmeye başladı. Güvenlik karın boşluğuma vurdu, sonra diğer güvenlik görevlisi de boğazıma sarılarak beni yere yatırdı. Benim akciğerlerimde sıkıntı olduğu için nefes alamadım. Yere yatırdıktan sonra da darp etmeye başladılar. Benim gaziliğimi de rencide ettiler. Ayaklar altına aldılar ve yere yatırdılar. Devletin gazisine bunu yapmaları gerçekten beni çok üzdü. Onur kırıcı, üzücü bir durum. Yaşanmasaydı daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.Darp raporu alan Gülüstan, emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

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pamukkale üniversitesi, hastane, gazi, şiddet, görevden uzaklaştırma