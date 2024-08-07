https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/fenerbhace-lille-maci-sonrasi-jose-mourinho-kariyerinde-bir-ilkiyasadi-1086573479.html

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, teknik direktör Jose Mourinho'nun... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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jose mourinho

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fenerbahçe spor kulübü

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lille

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açıklama

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında, Fenerbahçe, Lille karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçta Fenerbahçe'nin tek golü, yeni transferlerden geldi.Jose Mourinho'nun ilk mağlubiyetiJose Mourinho, kariyerinde Avrupa kupalarında çıktığı 8 eleme maçında hiç yenilgi almamıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin başında çıktığı bu maçta Lille'e karşı aldığı yenilgi, onun ilk mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.Rövanş maçı 13 Ağustos'taFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için avantajı Lille'e kaptırdı. Ancak tur şansını sürdürebilmek için önemli bir fırsat daha var. Rövanş maçı, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç, Fenerbahçe'nin turu geçmesi için büyük önem taşıyor.

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