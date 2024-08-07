https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/fenerbhace-lille-maci-sonrasi-jose-mourinho-kariyerinde-bir-ilkiyasadi-1086573479.html
Fenerbahçe-Lille maçı sonrası Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı
Fenerbahçe-Lille maçı sonrası Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, teknik direktör Jose Mourinho'nun... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:01+0300
2024-08-07T11:01+0300
2024-08-07T11:03+0300
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açıklama
açıklama
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında, Fenerbahçe, Lille karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçta Fenerbahçe'nin tek golü, yeni transferlerden geldi.Jose Mourinho'nun ilk mağlubiyetiJose Mourinho, kariyerinde Avrupa kupalarında çıktığı 8 eleme maçında hiç yenilgi almamıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin başında çıktığı bu maçta Lille'e karşı aldığı yenilgi, onun ilk mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.Rövanş maçı 13 Ağustos'taFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için avantajı Lille'e kaptırdı. Ancak tur şansını sürdürebilmek için önemli bir fırsat daha var. Rövanş maçı, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç, Fenerbahçe'nin turu geçmesi için büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kerem-akturkoglundan-besiktas-maci-sonrasi-iddialara-gece-yarisi-sert-aciklama-1086570386.html
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fenerbahçe lille maçı, jose mourinho avrupa ön eleme mağlubiyeti, uefa şampiyonlar ligi eleme turu, fenerbahçe rövanş maçı, şampiyonlar ligi 3. eleme turu
fenerbahçe lille maçı, jose mourinho avrupa ön eleme mağlubiyeti, uefa şampiyonlar ligi eleme turu, fenerbahçe rövanş maçı, şampiyonlar ligi 3. eleme turu
Fenerbahçe-Lille maçı sonrası Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı
11:01 07.08.2024 (güncellendi: 11:03 07.08.2024)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa kupaları ön eleme maçlarındaki ilk yenilgisi oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında, Fenerbahçe, Lille karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçta Fenerbahçe'nin tek golü, yeni transferlerden geldi.
Jose Mourinho'nun ilk mağlubiyeti
Jose Mourinho, kariyerinde Avrupa kupalarında çıktığı 8 eleme maçında hiç yenilgi almamıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin başında çıktığı bu maçta Lille'e karşı aldığı yenilgi, onun ilk mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.
Rövanş maçı 13 Ağustos'ta
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için avantajı Lille'e kaptırdı. Ancak tur şansını sürdürebilmek için önemli bir fırsat daha var. Rövanş maçı, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç, Fenerbahçe'nin turu geçmesi için büyük önem taşıyor.