https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mahalledeki-kotu-kokunun-sebebi-gunler-sonra-ortaya-cikti-polis-mustakil-evde-ceset-buldu-1085872474.html
Mahalledeki kötü kokunun sebebi günler sonra ortaya çıktı: Polis müstakil evde ceset buldu
Mahalledeki kötü kokunun sebebi günler sonra ortaya çıktı: Polis müstakil evde ceset buldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T13:50+0300
2024-07-15T13:50+0300
2024-07-15T13:50+0300
türkiye
kocaeli
ceset
polis
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Olay, Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine mahaleli112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/antalyada-denizde-kol-bacak-ve-bassiz-ceset-bulundu-1085096426.html
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kocaeli, ceset, polis
Mahalledeki kötü kokunun sebebi günler sonra ortaya çıktı: Polis müstakil evde ceset buldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.
Olay, Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine mahaleli112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti.
Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.