https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/bodrumda-olu-hacim-alarmi-sulari-gunlerce-kesilecek-1086573638.html
Bodrum'da 'Ölü Hacim' alarmı: Suları günlerce kesilecek
Bodrum'da 'Ölü Hacim' alarmı: Suları günlerce kesilecek
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçelerinde su kesintisinin başlayacağını duyuran Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T10:26+0300
2024-08-07T10:26+0300
2024-08-07T10:26+0300
yaşam
bodrum
bodrum
bodrum belediyesi
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
muğla
mumcular barajı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/14/1058920621_0:41:750:463_1920x0_80_0_0_1a91cf70e7f1874c0aea8569f9d6ceeb.jpg
KMuğla’nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan 19 kilometre uzaklıktaki Mumcular Barajı’nın “ÖlüHacim Seviyesi”ne düşmesiyle, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) duyurusundan sonra sular kesildi.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitelerinden, Bodrum ilçesinin bazı mahallelerinde 16 ile 20 saat boyunca su kesileceğini duyurdu. Aynı açıklamada Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Geyik Barajı'ndan su alınması yönünde düzenleme yapıldığı da ifade edildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü, "En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız" belirterek, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını sisteme dahil edeceklerini ve bu sayede Bodrum'un su sorununun çözülmesi adına yapılan çalışmaların devam ettirildiğini açıkladı. Bu dönemde, Bodrum halkının suyu daha tasarruflu bir şekilde kullanmalarının hayati önem taşıyacağı da eklenen duyuruda, en kısa zamanda halkı rahatlatacak projelerin hayata geçirileceği söylendi.2022 yılında son 40 yılın rekorunu kırmıştıUzun bir zamandır süregelen Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin kuraklık boyutunda olma durumu bir ilk değil. En son Nisan 2022 yağışları barajın doluluk oranının artmasını ve geçen 40 yılın rekorunun kırılmasını sağlamıştı. Barajda su seviyesi normalin üzerine çıkınca kapaklar açılmıştı. Bu durum, uzmanların barajın birkaç yıl su ihtiyacını karşılayacak kadar su biriktirdiğini belirtmesiyle halkı rahatlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turizmcilerden-bodrum-pahali-algisina-tepki-bodrumu-karalamak-ulkeyi-karalamaktir-1086467896.html
bodrum
muğla
mumcular barajı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/14/1058920621_41:0:710:502_1920x0_80_0_0_ee2b11a78af98de765fea6392d5d074b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla, bodrum, mumcular barajı, ölü hacim, kuraklık, iski, muski
muğla, bodrum, mumcular barajı, ölü hacim, kuraklık, iski, muski
Bodrum'da 'Ölü Hacim' alarmı: Suları günlerce kesilecek
Muğla'nın Bodrum ilçelerinde su kesintisinin başlayacağını duyuran Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, halkın suyu olabildiğince tasarruflu bir şekilde harcamalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Kesinti 20 saate kadar olacak ve MUSKİ, Mumcular Barajı'na su taşıyacaklarını duyurdu.
KMuğla’nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan 19 kilometre uzaklıktaki Mumcular Barajı’nın “ÖlüHacim Seviyesi”ne düşmesiyle, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) duyurusundan sonra sular kesildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitelerinden, Bodrum ilçesinin bazı mahallelerinde 16 ile 20 saat boyunca su kesileceğini duyurdu. Aynı açıklamada Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Geyik Barajı'ndan su alınması yönünde düzenleme yapıldığı da ifade edildi.
MUSKİ Genel Müdürlüğü, "En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız" belirterek, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını sisteme dahil edeceklerini ve bu sayede Bodrum'un su sorununun çözülmesi adına yapılan çalışmaların devam ettirildiğini açıkladı. Bu dönemde, Bodrum halkının suyu daha tasarruflu bir şekilde kullanmalarının hayati önem taşıyacağı da eklenen duyuruda, en kısa zamanda halkı rahatlatacak projelerin hayata geçirileceği söylendi.
2022 yılında son 40 yılın rekorunu kırmıştı
Uzun bir zamandır süregelen Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin kuraklık boyutunda olma durumu bir ilk değil. En son Nisan 2022 yağışları barajın doluluk oranının artmasını ve geçen 40 yılın rekorunun kırılmasını sağlamıştı. Barajda su seviyesi normalin üzerine çıkınca kapaklar açılmıştı. Bu durum, uzmanların barajın birkaç yıl su ihtiyacını karşılayacak kadar su biriktirdiğini belirtmesiyle halkı rahatlatmıştı.