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Bodrum'da 'Ölü Hacim' alarmı: Suları günlerce kesilecek
Bodrum'da 'Ölü Hacim' alarmı: Suları günlerce kesilecek
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçelerinde su kesintisinin başlayacağını duyuran Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T10:26+0300
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KMuğla’nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan 19 kilometre uzaklıktaki Mumcular Barajı’nın “ÖlüHacim Seviyesi”ne düşmesiyle, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) duyurusundan sonra sular kesildi.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitelerinden, Bodrum ilçesinin bazı mahallelerinde 16 ile 20 saat boyunca su kesileceğini duyurdu. Aynı açıklamada Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Geyik Barajı'ndan su alınması yönünde düzenleme yapıldığı da ifade edildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü, "En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız" belirterek, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını sisteme dahil edeceklerini ve bu sayede Bodrum'un su sorununun çözülmesi adına yapılan çalışmaların devam ettirildiğini açıkladı. Bu dönemde, Bodrum halkının suyu daha tasarruflu bir şekilde kullanmalarının hayati önem taşıyacağı da eklenen duyuruda, en kısa zamanda halkı rahatlatacak projelerin hayata geçirileceği söylendi.2022 yılında son 40 yılın rekorunu kırmıştıUzun bir zamandır süregelen Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin kuraklık boyutunda olma durumu bir ilk değil. En son Nisan 2022 yağışları barajın doluluk oranının artmasını ve geçen 40 yılın rekorunun kırılmasını sağlamıştı. Barajda su seviyesi normalin üzerine çıkınca kapaklar açılmıştı. Bu durum, uzmanların barajın birkaç yıl su ihtiyacını karşılayacak kadar su biriktirdiğini belirtmesiyle halkı rahatlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turizmcilerden-bodrum-pahali-algisina-tepki-bodrumu-karalamak-ulkeyi-karalamaktir-1086467896.html
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muğla, bodrum, mumcular barajı, ölü hacim, kuraklık, iski, muski
muğla, bodrum, mumcular barajı, ölü hacim, kuraklık, iski, muski

Bodrum'da 'Ölü Hacim' alarmı: Suları günlerce kesilecek

10:26 07.08.2024
© DHABodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı
Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 3 azaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçelerinde su kesintisinin başlayacağını duyuran Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, halkın suyu olabildiğince tasarruflu bir şekilde harcamalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Kesinti 20 saate kadar olacak ve MUSKİ, Mumcular Barajı'na su taşıyacaklarını duyurdu.
KMuğla’nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan 19 kilometre uzaklıktaki Mumcular Barajı’nın “ÖlüHacim Seviyesi”ne düşmesiyle, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) duyurusundan sonra sular kesildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitelerinden, Bodrum ilçesinin bazı mahallelerinde 16 ile 20 saat boyunca su kesileceğini duyurdu. Aynı açıklamada Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Geyik Barajı'ndan su alınması yönünde düzenleme yapıldığı da ifade edildi.
MUSKİ Genel Müdürlüğü, "En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız" belirterek, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını sisteme dahil edeceklerini ve bu sayede Bodrum'un su sorununun çözülmesi adına yapılan çalışmaların devam ettirildiğini açıkladı. Bu dönemde, Bodrum halkının suyu daha tasarruflu bir şekilde kullanmalarının hayati önem taşıyacağı da eklenen duyuruda, en kısa zamanda halkı rahatlatacak projelerin hayata geçirileceği söylendi.

2022 yılında son 40 yılın rekorunu kırmıştı

Uzun bir zamandır süregelen Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin kuraklık boyutunda olma durumu bir ilk değil. En son Nisan 2022 yağışları barajın doluluk oranının artmasını ve geçen 40 yılın rekorunun kırılmasını sağlamıştı. Barajda su seviyesi normalin üzerine çıkınca kapaklar açılmıştı. Bu durum, uzmanların barajın birkaç yıl su ihtiyacını karşılayacak kadar su biriktirdiğini belirtmesiyle halkı rahatlatmıştı.
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