https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turizmcilerden-bodrum-pahali-algisina-tepki-bodrumu-karalamak-ulkeyi-karalamaktir-1086467896.html
Turizmcilerden 'Bodrum pahalı' algısına tepki: 'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'
Turizmcilerden 'Bodrum pahalı' algısına tepki: 'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Bodrum'daki turizmciler, sosyal medyada dolaşan 'Bodrum pahalı' algısına karşı tepki vererek bu iddiaların... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T15:53+0300
2024-08-03T15:53+0300
2024-08-03T15:53+0300
türkiye
bodrum
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pahalı
ucuz
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MGallery The Bodrum Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Delibalta, "Bodrum'a haksızlık yapılıyor. Burada her bütçeye göre tatil imkanı var. Bodrum'u sadece pahalı göstermek diğer işletmelere büyük bir haksızlık olur" dedi.Delibalta, otellerinin lüks seviyede yer aldığını ve misafirlerinin bu durumu bilerek geldiklerini belirterek, "Bodrum'da uygun fiyatlı oteller de var. Bu tamamen almak istediğiniz hizmete bağlıdır. Sosyal medyada oluşturulan 'Bodrum çok pahalı' algısı, Bodrum turizmine büyük zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'Delibalta, Bodrum'un hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözbebeği bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır. Ekonomiye ciddi bir katkısı olan ilçeye bu haksızlık yapılmamalıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kultur-ve-turizm-bakani-duyurdu-turizmde-bu-yil-ilk-6-ayda-237-milyar-dolar-gelir-elde-edildi-1086369827.html
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bodrum, turizm, pahalı, ucuz, algı, tepki
bodrum, turizm, pahalı, ucuz, algı, tepki
Turizmcilerden 'Bodrum pahalı' algısına tepki: 'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'
Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Bodrum'daki turizmciler, sosyal medyada dolaşan 'Bodrum pahalı' algısına karşı tepki vererek bu iddiaların ilçeye zarar verdiğini ve Bodrum'un her bütçeye hitap eden tatil seçenekleri sunduğunu savundu.
MGallery The Bodrum Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Delibalta, "Bodrum'a haksızlık yapılıyor. Burada her bütçeye göre tatil imkanı var. Bodrum'u sadece pahalı göstermek diğer işletmelere büyük bir haksızlık olur" dedi.
Delibalta, otellerinin lüks seviyede yer aldığını ve misafirlerinin bu durumu bilerek geldiklerini belirterek, "Bodrum'da uygun fiyatlı oteller de var. Bu tamamen almak istediğiniz hizmete bağlıdır. Sosyal medyada oluşturulan 'Bodrum çok pahalı' algısı, Bodrum turizmine büyük zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.
'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'
Delibalta, Bodrum'un hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözbebeği bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır. Ekonomiye ciddi bir katkısı olan ilçeye bu haksızlık yapılmamalıdır" dedi.