https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turizmcilerden-bodrum-pahali-algisina-tepki-bodrumu-karalamak-ulkeyi-karalamaktir-1086467896.html

Turizmcilerden 'Bodrum pahalı' algısına tepki: 'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'

Turizmcilerden 'Bodrum pahalı' algısına tepki: 'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Bodrum'daki turizmciler, sosyal medyada dolaşan 'Bodrum pahalı' algısına karşı tepki vererek bu iddiaların... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T15:53+0300

2024-08-03T15:53+0300

2024-08-03T15:53+0300

türkiye

bodrum

turizm

pahalı

ucuz

algı

tepki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085120730_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b18ec4927ede0418a128e2d5b2fc3be6.jpg

MGallery The Bodrum Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Delibalta, "Bodrum'a haksızlık yapılıyor. Burada her bütçeye göre tatil imkanı var. Bodrum'u sadece pahalı göstermek diğer işletmelere büyük bir haksızlık olur" dedi.Delibalta, otellerinin lüks seviyede yer aldığını ve misafirlerinin bu durumu bilerek geldiklerini belirterek, "Bodrum'da uygun fiyatlı oteller de var. Bu tamamen almak istediğiniz hizmete bağlıdır. Sosyal medyada oluşturulan 'Bodrum çok pahalı' algısı, Bodrum turizmine büyük zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.'Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır'Delibalta, Bodrum'un hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözbebeği bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır. Ekonomiye ciddi bir katkısı olan ilçeye bu haksızlık yapılmamalıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kultur-ve-turizm-bakani-duyurdu-turizmde-bu-yil-ilk-6-ayda-237-milyar-dolar-gelir-elde-edildi-1086369827.html

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, turizm, pahalı, ucuz, algı, tepki