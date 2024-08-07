https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/beyaz-saray--kievden-kursk-saldirisi-hakkinda-aciklama-istedi-1086604639.html
Beyaz Saray, Kiev'den Kursk saldırısı hakkında açıklama istedi
Beyaz Saray, Kiev'den Kursk saldırısı hakkında açıklama istedi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’ya bağlı Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken, Washington’un Kievli yetkililerden Ukrayna Silahlı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T19:47+0300
2024-08-07T19:47+0300
2024-08-07T19:52+0300
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Gazetecilere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen çevrimiçi brifingde konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna ordusunun Rus bölgesi Kursk’a yönelik saldırısı hakkındaki değerlendirmesinde, Washington'un Rus topraklarında Ukrayna ordusunun saldırılarını desteklemek ya da teşvik etmekle ilgili politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.Kirby, Kiev’den bu saldırıyla ilgili açıklama talep ettiklerine değindiği konuşmasında, “Elbette geçmişte ABD tarafından tedarik edilen silahlarla saldırı düzenleyebilmelerine izin verdiklerimizin ötesinde, sınırın diğer tarafındaki acil tehditleri vurmak konusundaki tutumumuzda hiçbir şey değişmedi. Ekleyeceğim son şey ise, tahmin edebileceğiniz gibi, Kursk Bölgesi’ndeki durum. Bu durumu daha iyi anlamak için Ukraynalı meslektaşlarımızla temasa geçtik” ifadelerini kullandı.Washington’un, yalnızca Ukrayna’nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduklarından emin olmaya odaklandığını iddia eden Kirby, saldırıyla ilgili değerlendirmesini, “Bize operasyonları hakkında bilgi vermeyi Ukrayna'ya bırakıyorum.Öyle ya da böyle, en uygun seçenek bu. Dolayısıyla sizi (Kursk bölgesinde) ne yaptıklarını anlatmaları için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönlendiriyorum. Biz onların kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmaya odaklanacağız” sözleriyle sonlandırdı.Kursk Bölgesi’ndeki son durumRusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6’sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.Saldırıyla ilgili konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus birliklerinin gerekli önlemleri almasıyla birlikte Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğuna dikkat çekmiş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıplarının (en az 100 ölü olmak üzere) 315 kişi, (7’si tank olmak üzere) 54 adet zırhlı araç olarak gerçekleştiği bilgisini vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında Moskova’nın uluslararası topluma kenarda kalmama ve Kiev rejiminin suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınama çağrısında bulunduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/genelkurmay-baskani-gerasimov-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarindaki-ilerleyisi-durduruldu-1086596810.html
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kursk, kursk savaşı
Beyaz Saray, Kiev'den Kursk saldırısı hakkında açıklama istedi
19:47 07.08.2024 (güncellendi: 19:52 07.08.2024)
Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’ya bağlı Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken, Washington’un Kievli yetkililerden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği büyük saldırıya ilişkin veri sağlamalarını istediği açıklandı.
Gazetecilere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen çevrimiçi brifingde konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna ordusunun Rus bölgesi Kursk’a yönelik saldırısı hakkındaki değerlendirmesinde, Washington'un Rus topraklarında Ukrayna ordusunun saldırılarını desteklemek ya da teşvik etmekle ilgili politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
Kirby, Kiev’den bu saldırıyla ilgili açıklama talep ettiklerine değindiği konuşmasında, “Elbette geçmişte ABD tarafından tedarik edilen silahlarla saldırı düzenleyebilmelerine izin verdiklerimizin ötesinde, sınırın diğer tarafındaki acil tehditleri vurmak konusundaki tutumumuzda hiçbir şey değişmedi. Ekleyeceğim son şey ise, tahmin edebileceğiniz gibi, Kursk Bölgesi’ndeki durum. Bu durumu daha iyi anlamak için Ukraynalı meslektaşlarımızla temasa geçtik” ifadelerini kullandı.
Washington’un, yalnızca Ukrayna’nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduklarından emin olmaya odaklandığını iddia eden Kirby, saldırıyla ilgili değerlendirmesini, “Bize operasyonları hakkında bilgi vermeyi Ukrayna'ya bırakıyorum.Öyle ya da böyle, en uygun seçenek bu. Dolayısıyla sizi (Kursk bölgesinde) ne yaptıklarını anlatmaları için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönlendiriyorum. Biz onların kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmaya odaklanacağız” sözleriyle sonlandırdı.
Kursk Bölgesi’ndeki son durum
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.
Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6’sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.
Saldırıyla ilgili konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus birliklerinin gerekli önlemleri almasıyla birlikte Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğuna dikkat çekmiş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıplarının (en az 100 ölü olmak üzere) 315 kişi, (7’si tank olmak üzere) 54 adet zırhlı araç olarak gerçekleştiği bilgisini vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında Moskova’nın uluslararası topluma kenarda kalmama ve Kiev rejiminin suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınama çağrısında bulunduğunu vurgulamıştı.