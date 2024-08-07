https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/bakan-simsek-25-milyar-dolarlik-finansman-son-asamada-1086578482.html

Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık finansman son aşamada

Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık finansman son aşamada

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını açıkladı. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-07T10:50+0300

2024-08-07T10:50+0300

ekonomi

yatırım

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

yatırımcı

yabancı yatırımcı

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ekonomi programıyla uyumlu projelere finansman sağlanması için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamayı sürdürdüklerini belirtti.Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." diye konuştu.'2.9 milyar dolarlık finansman sağladık'Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, "Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor." ifadesini kullandı.Şimşek, sürdürülebilirliği ön planda tutarak, ihracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen, reel sektörün güçlenmesine destek veren, uzun vadede iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye geçiş ile uyumlu projelerin finansmanını sağladıklarını anlattı.Gelecek dönemde onaylanacak ve imza aşamasındaki projelere de değinen Şimşek, şöyle devam etti:

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yatırım, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, yatırımcı, yabancı yatırımcı, enflasyon