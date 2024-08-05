https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusyadan-turkiyeye-yesil-vatan-savunmasinda-yardim-amfibik-yangin-sondurme-ucagi-goreve-basladi-1086510462.html
Rusya'dan Türkiye'ye 'yeşil vatan' savunmasında yardım: Amfibik yangın söndürme uçağı göreve başladı
Rusya'dan Türkiye'ye 'yeşil vatan' savunmasında yardım: Amfibik yangın söndürme uçağı göreve başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'ndan kiralanan Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı Türkiye'de göreve başladı. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T12:54+0300
2024-08-05T12:54+0300
2024-08-05T12:54+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
uçak
amfibi uçak
rusya
türkiye
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Türkiye Moskova Büyükelçiliği, yazın çıkan orman yangınlarına müdahalede kullanılmak için kiralanan Rus ambifik yangın söndürme uçağı Be-200 için Rusça ve Türkçe mesaj yayınladı. Elçilik, X sosyal medya platformunda şu mesajı yayınladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rus-dis-istihbarat-abd-rus-sporuna-karsi-yeni-karalama-kampanyasi-hazirligi-yapiyor-1086508485.html
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yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, uçak, amfibi uçak, rusya, türkiye
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, uçak, amfibi uçak, rusya, türkiye
Rusya'dan Türkiye'ye 'yeşil vatan' savunmasında yardım: Amfibik yangın söndürme uçağı göreve başladı
Rusya Federasyonu'ndan kiralanan Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı Türkiye'de göreve başladı.
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, yazın çıkan orman yangınlarına müdahalede kullanılmak için kiralanan Rus ambifik yangın söndürme uçağı Be-200 için Rusça ve Türkçe mesaj yayınladı.
Elçilik, X sosyal medya platformunda şu mesajı yayınladı:
Yeşil vatanın korunmasına yönelik çalışmalara destek olmak üzere Rusya Federasyonu'ndan kiralanan Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı ülkemizde göreve başladı.
İşbirlikleri için Rus makamlarına teşekkür ediyoruz.