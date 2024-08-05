https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusyadan-turkiyeye-yesil-vatan-savunmasinda-yardim-amfibik-yangin-sondurme-ucagi-goreve-basladi-1086510462.html

Rusya'dan Türkiye'ye 'yeşil vatan' savunmasında yardım: Amfibik yangın söndürme uçağı göreve başladı

Rusya'dan Türkiye'ye 'yeşil vatan' savunmasında yardım: Amfibik yangın söndürme uçağı göreve başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'ndan kiralanan Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı Türkiye'de göreve başladı. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T12:54+0300

2024-08-05T12:54+0300

2024-08-05T12:54+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

uçak

amfibi uçak

rusya

türkiye

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Türkiye Moskova Büyükelçiliği, yazın çıkan orman yangınlarına müdahalede kullanılmak için kiralanan Rus ambifik yangın söndürme uçağı Be-200 için Rusça ve Türkçe mesaj yayınladı. Elçilik, X sosyal medya platformunda şu mesajı yayınladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rus-dis-istihbarat-abd-rus-sporuna-karsi-yeni-karalama-kampanyasi-hazirligi-yapiyor-1086508485.html

türkiye

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