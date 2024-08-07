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Ticaret Bakanı Bolat'tan yurt dışından yapılan siparişlerle ilgili açıklama
Ticaret Bakanı Bolat'tan yurt dışından yapılan siparişlerle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedelinin 30 avro olarak belirlenmesine ilişkin, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:12+0300
2024-08-07T16:12+0300
ekonomi
ömer bolat
ticaret
ticaret bakanlığı
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Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler ise yüzde 100 oranında artırıldı.Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine ilişkin bir yorum üzerine Bolat, "Instagram'dan yapılan ticaret, e-ticaret kanununun (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) tanımına girmiyor. Çünkü daha sonra telefon ile WhatsApp ile sözleşmeler yapılıyor." diye konuştu.Bolat, bir gazetecinin ihracatta son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:'AB ve ABD'deki canlılık bize sipariş olarak dönecek'Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstil ihracatındaki düşüşe ilişkin soruya şu yanıtı verdi:'Yurt dışından siparişlerle ilgili yeni düzenleme bir şirkete yönelik değil'Bakan Bolat, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 avro kıymet bedelinin 30 avro olarak güncellenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu."(Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu) Temu ile yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soru üzerine Bolat, şu cevabı verdi:'Bütün göstergelerde hedefler yönünde ilerliyoruz'Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçıların kur ile ilgili şikayetlerinin olduğuna yönelik bir yoruma karşılık şunları kaydetti:'Emlakta yeni düzenleme fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önleyecek'Bakan Bolat, ilan sitelerinde 15 Eylül'de başlaması beklenen yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:Bolat, birçok tekstilcinin üretimini Mısır'a kaydırdığına yönelik yorum ve Türkiye'ye tekstilde gelen yeni bir yatırım olup olmadığına dair soru üzerine, bazen haberlerin abartıldığını, Türkiye'nin imalatta hala çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.Özellikle batılı veya başka ülkelerden gelen işbirliği tekliflerinin ortaklık ya da Türkiye'den ithalat yapma üzerine olduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
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ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, e ticaret, yurt dışı
ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, e ticaret, yurt dışı

Ticaret Bakanı Bolat'tan yurt dışından yapılan siparişlerle ilgili açıklama

16:12 07.08.2024
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedelinin 30 avro olarak belirlenmesine ilişkin, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi." dedi.
Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler ise yüzde 100 oranında artırıldı.
Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine ilişkin bir yorum üzerine Bolat, "Instagram'dan yapılan ticaret, e-ticaret kanununun (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) tanımına girmiyor. Çünkü daha sonra telefon ile WhatsApp ile sözleşmeler yapılıyor." diye konuştu.
Bolat, bir gazetecinin ihracatta son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:
"İhracatta kan kaybımız yok. Son bir yılda mal ihracatımız 8,8 milyar dolar, hizmet ihracatımız da 17,5 milyar dolar arttı. Ekonomimizin yüzünü güldüren en olumlu alanların başında ihracattaki, ekonomik büyümedeki başarı gelmekte. İstihdamda, yüzde 8,4'e düştü işsizlik oranımız. Makro göstergelerimizdeki iyileşmeler ümit verici ve olumlu yönde ilerliyor."

'AB ve ABD'deki canlılık bize sipariş olarak dönecek'

Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstil ihracatındaki düşüşe ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Temmuzda yüzde 7,5 arttı. (Avrupa'nın etkisi var mı?) Gelmeye başladılar. Temel problem AB'de büyük bir ekonomik durgunluk var. Ortalama büyüme oranı yüzde 0,6 yıllık. Talep çok düşük. AB'nin ithalatında yüzde 10'un üzerinde, konfeksiyon ithalatında yüzde 15'e yakın kayıp var. Bu dış talep azlığı. Burada da siparişlere azalma olarak yansıdı. Ancak fuardaki canlılık gösteriyor ki Avrupa'daki alım heyetleri de koşa koşa gelmişler. Aynı zamanda AB ve ABD'de faiz indirimlerinin başlamasını bekliyoruz. Bu, ekonomilerde canlanma meydana getirdiği zaman talep artacak ve bize sipariş olarak geri dönecek."

'Yurt dışından siparişlerle ilgili yeni düzenleme bir şirkete yönelik değil'

Bakan Bolat, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 avro kıymet bedelinin 30 avro olarak güncellenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"(Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu) Temu ile yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soru üzerine Bolat, şu cevabı verdi:
"Bu, bir firma, şahsa ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi. Şunu gördük; e-ticaret ile ilgili yapılan işlemlerde sektörlerde, ürünlerde çok hızlı değişimler oluyor. Çok hızlı pazar payları değişimleri meydana geliyor. Özellikle küçük esnaf, tüccarlar, ticaret odaları, esnaf odaları, sanayi odaları bize bu konuda yoğun şikayette bulundu. Tüketicilerden de kalitesizlik, ürün güvenliği, tehlikeli ürün noktasında şikayetler çokça yapıldı. Hem ilgili bakanlıklarımız ile istişare ettik hem bu ilgili ticaret ve esnaf odaları, TOBB, TİM gibi kuruluşlar ile istişare ettik. Onların da umumi arzusu üzerine bu yeni düzenlemeyi getirdik. Buradaki amacımız ülkemizin ekonomisinde üreten kesimin ve ekonomideki esnaf, KOBİ, tacir, mağaza sahibi gibi kesimlerin yoğun bir şekilde pazar ve istihdam kaybı yaşamasının ve ülkemizin döviz kaybı şeklindeki olumsuz etkilerin azaltılması. Bu gaye ile bu değişiklik yapıldı."

'Bütün göstergelerde hedefler yönünde ilerliyoruz'

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçıların kur ile ilgili şikayetlerinin olduğuna yönelik bir yoruma karşılık şunları kaydetti:
"Orta Vadeli Program çok iyi gidiyor. Bütün göstergelerde hedefler yönünde ilerliyoruz. İhracatçılarımız ile de girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde ortak çalışmalar yapıyoruz. Açılış konuşmasında ihracatçılara yönelik bütün destekleri anlattım. Hatta yılın ikinci yarısı için ilave destek amacıyla ek bütçe istedik. Bütçemizin büyük bölümünü ihracatçılarımıza destek, personel maaşı, SGK primine, bazı gümrük kapılarımızın yenilenmesine ayırıyoruz. Bu noktada küresel talep hızlandıkça ihracatçılarımızın siparişleri daha da artacak. Birlikte yeni rekorlar kıracağız. Zaten şu anda temmuz itibarıyla yıllık 261,5 milyar dolara ulaştık. OVP hedefini gerçekleştirme noktasında hızla ilerliyoruz."

'Emlakta yeni düzenleme fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önleyecek'

Bakan Bolat, ilan sitelerinde 15 Eylül'de başlaması beklenen yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Her düzenleme yeni bir ihtiyaçtan doğmakta. İlan siteleri ile alakalı geçen yıl 1 Kasım'da kimlik ve adres doğrulamayı getirmiştik. Yeni düzenleme de emlakçılarımızın emlakın satışına ilişkin satıcıdan yetki aldıkları bir düzenleme olacak. Burada bütün amaç; internet dünyasında çeşitli manipülatif ve spekülatif işlemleri ortadan kaldırıp fiyatların gereksiz yere şişirilmesini ve insanların aldatılmasını önlemek. Böylece bir istikrar ve güven gelmiş olacak. İnşallah eylülün ortasında yürürlüğe girecek."
Bolat, birçok tekstilcinin üretimini Mısır'a kaydırdığına yönelik yorum ve Türkiye'ye tekstilde gelen yeni bir yatırım olup olmadığına dair soru üzerine, bazen haberlerin abartıldığını, Türkiye'nin imalatta hala çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.
Özellikle batılı veya başka ülkelerden gelen işbirliği tekliflerinin ortaklık ya da Türkiye'den ithalat yapma üzerine olduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'deki çok güçlü müteşebbislerle rekabet etmek kolay değil. Sonuçta yabancı yatırımcı da kar etmek istediği ülkeye gitmek ister. Burada sıkı bir rekabet var. Yerli imalatçılarla ve ihracatçılarla. Ancak bugün burada 3 binden fazla alıcı var. Dünyanın her tarafından, Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan. İşte onlar Türk konfeksiyonunun kalitesine, marka gücüne ve şöhretine inandıkları için buradalar ve firmalar oldukça memnun. Çok yoğun görüşmeler yapıyorlar. Tekstil ve hazır giyim sektörü için bu fuar çok ciddi katkı yapacak."
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