https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ticaret-bakani-bolattan-yurt-disindan-yapilan-siparislerle-ilgili-aciklama-1086591865.html

Ticaret Bakanı Bolat'tan yurt dışından yapılan siparişlerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Bolat'tan yurt dışından yapılan siparişlerle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedelinin 30 avro olarak belirlenmesine ilişkin, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:12+0300

2024-08-07T16:12+0300

2024-08-07T16:12+0300

ekonomi

ömer bolat

ticaret

ticaret bakanlığı

e ticaret

yurt dışı

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Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler ise yüzde 100 oranında artırıldı.Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine ilişkin bir yorum üzerine Bolat, "Instagram'dan yapılan ticaret, e-ticaret kanununun (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) tanımına girmiyor. Çünkü daha sonra telefon ile WhatsApp ile sözleşmeler yapılıyor." diye konuştu.Bolat, bir gazetecinin ihracatta son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:'AB ve ABD'deki canlılık bize sipariş olarak dönecek'Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstil ihracatındaki düşüşe ilişkin soruya şu yanıtı verdi:'Yurt dışından siparişlerle ilgili yeni düzenleme bir şirkete yönelik değil'Bakan Bolat, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 avro kıymet bedelinin 30 avro olarak güncellenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu."(Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu) Temu ile yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soru üzerine Bolat, şu cevabı verdi:'Bütün göstergelerde hedefler yönünde ilerliyoruz'Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçıların kur ile ilgili şikayetlerinin olduğuna yönelik bir yoruma karşılık şunları kaydetti:'Emlakta yeni düzenleme fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önleyecek'Bakan Bolat, ilan sitelerinde 15 Eylül'de başlaması beklenen yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:Bolat, birçok tekstilcinin üretimini Mısır'a kaydırdığına yönelik yorum ve Türkiye'ye tekstilde gelen yeni bir yatırım olup olmadığına dair soru üzerine, bazen haberlerin abartıldığını, Türkiye'nin imalatta hala çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.Özellikle batılı veya başka ülkelerden gelen işbirliği tekliflerinin ortaklık ya da Türkiye'den ithalat yapma üzerine olduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

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ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, e ticaret, yurt dışı