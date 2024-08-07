https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ak-parti-rize-il-baskanligina-yilmaz-katmer-atandi--1086612394.html

AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı

AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı

Sputnik Türkiye

AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T23:03+0300

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türkiye

ak parti

rize

ak parti rize il başkanlığı

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AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer'in atandığı duyuruldu.Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve onun yerine vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Yılmaz'a başarılar dilendi.

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