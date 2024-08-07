https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ak-parti-rize-il-baskanligina-yilmaz-katmer-atandi--1086612394.html
AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı
AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı
Sputnik Türkiye
AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T23:03+0300
2024-08-07T23:03+0300
2024-08-07T23:03+0300
türkiye
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rize
ak parti rize il başkanlığı
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AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer'in atandığı duyuruldu.Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve onun yerine vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Yılmaz'a başarılar dilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeden-israil-disisleri-bakani-katza-tepki-1086453517.html
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ak parti, rize, ak parti rize il başkanlığı
ak parti, rize, ak parti rize il başkanlığı
AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı
AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi.
AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer'in atandığı duyuruldu.
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve onun yerine vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Yılmaz'a başarılar dilendi.