https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeden-israil-disisleri-bakani-katza-tepki-1086453517.html

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T22:19+0300

2024-08-02T22:19+0300

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türkiye

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ortadoğu

recep tayyip erdoğan

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israil

yisrael katz

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine İsrailli bakana üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepkiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepkiAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.Çelik, şunları kaydetti:Adalet Bakanı Tunç'tan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.Bakan Fidan, Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesinin tam bir hastalık hali olduğunu vurguladı. Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ibb-baskani-imamoglundan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1086453169.html

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türkiye, ortadoğu, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, israil, yisrael katz, ömer çelik, ak parti