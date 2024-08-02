https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeden-israil-disisleri-bakani-katza-tepki-1086453517.html
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T22:19+0300
2024-08-02T22:19+0300
2024-08-02T22:28+0300
türkiye
türkiye
ortadoğu
recep tayyip erdoğan
israil-filistin
israil
yisrael katz
ömer çelik
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086396025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_91b7761e36173f1c993920def6fcc1b4.jpg
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine İsrailli bakana üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepkiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepkiAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.Çelik, şunları kaydetti:Adalet Bakanı Tunç'tan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.Bakan Fidan, Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesinin tam bir hastalık hali olduğunu vurguladı. Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ibb-baskani-imamoglundan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1086453169.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086396025_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_53dfb318ae43910b0deb44d9ccad7a63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ortadoğu, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, israil, yisrael katz, ömer çelik, ak parti
türkiye, ortadoğu, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, israil, yisrael katz, ömer çelik, ak parti
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
22:19 02.08.2024 (güncellendi: 22:28 02.08.2024)
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine İsrailli bakana üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.
Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
"İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."
Adalet Bakanı Tunç'tan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler, ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.
Bakan Fidan, Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesinin tam bir hastalık hali olduğunu vurguladı. Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
"İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiçbir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."