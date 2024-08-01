https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerin-oglu-bedirhan-sener-yuksek-guvenlikli-akil-hastanesine-sevk-edildi-1086402677.html

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi

Sputnik Türkiye

Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, sevk edildiği nöbetçi... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T12:05+0300

2024-08-01T12:05+0300

2024-08-01T12:05+0300

türkiye

abdüllatif şener

bedirhan şener

cinayet

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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener sokağa çıkarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurdu. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Leyla Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Bedirhan Şener, buradaki işlemleri sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 hafta gözlem altında tutulacakHakimlikçe Şener hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildi. Şener, 3 hafta yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde gözlem altına tutulacak ve Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre işlemlerine devam edilecek.

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abdüllatif şener, bedirhan şener, cinayet