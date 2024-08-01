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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi
Sputnik Türkiye
Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, sevk edildiği nöbetçi... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T12:05+0300
2024-08-01T12:05+0300
2024-08-01T12:05+0300
türkiye
abdüllatif şener
bedirhan şener
cinayet
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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener sokağa çıkarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurdu. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Leyla Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Bedirhan Şener, buradaki işlemleri sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 hafta gözlem altında tutulacakHakimlikçe Şener hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildi. Şener, 3 hafta yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde gözlem altına tutulacak ve Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre işlemlerine devam edilecek.
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abdüllatif şener, bedirhan şener, cinayet
abdüllatif şener, bedirhan şener, cinayet
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi
Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe akıl hastanesine sevk edildi.
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener sokağa çıkarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurdu. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Leyla Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Bedirhan Şener, buradaki işlemleri sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
3 hafta gözlem altında tutulacak
Hakimlikçe Şener hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildi. Şener, 3 hafta yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde gözlem altına tutulacak ve Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre işlemlerine devam edilecek.