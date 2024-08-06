https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/instagram-haniyenin-paylasimlarini-kaldirdigi-icin-ozur-dilemek-zorunda-kaldi--1086537450.html
Instagram, Haniye paylaşımlarını kaldırdığı için Malezya'dan özür diledi
Instagram, Haniye paylaşımlarını kaldırdığı için Malezya'dan özür diledi
Sputnik Türkiye
Türkiye ile de sansür uygulamaları nedeniyle sorun yaşayan Meta şirketi, Malezya'dan paylaşımları kaldırdığı için özür diledi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T11:38+0300
2024-08-06T11:38+0300
2024-08-06T11:54+0300
dünya
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ismail haniye
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Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.Özür, başbakanın ofisinin liderin Haniye'nin ölümüyle ilgili Facebook ve Instagram paylaşımlarının neden kaldırıldığına dair bir açıklama istemek üzere Meta temsilcilerini çağırmasından bir gün sonra geldi.Meta'dan gönderilen açıklamada, "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı operasyonel bir hata nedeniyle özür dileriz. İçerik doğru haber değeri etiketiyle geri yüklendi" denildi.Ne olmuştu?Hamas'ın siyasi lideri Haniye, çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in sorumlu tutulduğu bir suikast sonucu öldürülmüştü. Başbakan Enver İbrahim'in paylaşımları arasında başbakanın bir Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi yaptığı ve başsağlığı dilediği bir video da yer aldı.'Tehlikeli kişi ve kuruluşlar' olarak etiketlendi Instagram'da Meta tarafından paylaşılan bir notta, paylaşımların 'tehlikeli kişi ve kuruluşlarla' ilişkili olduğu için kaldırıldığı belirtilmişti. Başbakanlık ofisi Meta'nın paylaşımları kaldırmasını 'ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı' olarak nitelendirmiş ve teknoloji devinden özür talep etmişti.Malezyalı lider, geçtiğimiz hafta paylaşımlarını kaldırdığı için teknoloji devini 'korkaklıkla' suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/instagramin-erisim-engeline-dair-aciklama-yapan-adalet-bakani-tunc-herkes-kurallara-uyacak-1086537230.html
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meta, instagram, ismail haniye, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
meta, instagram, ismail haniye, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
Instagram, Haniye paylaşımlarını kaldırdığı için Malezya'dan özür diledi
11:38 06.08.2024 (güncellendi: 11:54 06.08.2024)
Türkiye ile de sansür uygulamaları nedeniyle sorun yaşayan Meta şirketi, Malezya'dan paylaşımları kaldırdığı için özür diledi.
Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.
Özür, başbakanın ofisinin liderin Haniye'nin ölümüyle ilgili Facebook ve Instagram paylaşımlarının neden kaldırıldığına dair bir açıklama istemek üzere Meta temsilcilerini çağırmasından bir gün sonra geldi.
Meta'dan gönderilen açıklamada, "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı operasyonel bir hata nedeniyle özür dileriz. İçerik doğru haber değeri etiketiyle geri yüklendi" denildi.
Hamas'ın siyasi lideri Haniye, çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in sorumlu tutulduğu bir suikast sonucu öldürülmüştü. Başbakan Enver İbrahim'in paylaşımları arasında başbakanın bir Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi yaptığı ve başsağlığı dilediği bir video da yer aldı.
'Tehlikeli kişi ve kuruluşlar' olarak etiketlendi
Instagram'da Meta tarafından paylaşılan bir notta, paylaşımların 'tehlikeli kişi ve kuruluşlarla' ilişkili olduğu için kaldırıldığı belirtilmişti. Başbakanlık ofisi Meta'nın paylaşımları kaldırmasını 'ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı' olarak nitelendirmiş ve teknoloji devinden özür talep etmişti.
Malezyalı lider, geçtiğimiz hafta paylaşımlarını kaldırdığı için teknoloji devini 'korkaklıkla' suçlamıştı.