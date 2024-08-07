ABD'nin önde gelen savunma sanayi dergilerinden Defense One, Kiev rejiminin karıştığı yolsuzluk skandalları ve güvenlik meselesi nedeniyle ABD'de Ukrayna'yla ortak askeri üretime temkinli yaklaşıldığını yazdı.



Defense One'a konuşan bir kaynak, "Birkaç ABD'li savunma şirketi Ukrayna'da ortak üretim yapma konusunu değerlendiriyor ancak çatışma bölgesinde iş güvenliği, süregelen yolsuzluk ve uzun vadeli ekonomik potansiyel hakkında soru işaretleri devam ediyor. Pentagon, ABD'li savunma işletmelerine Ukraynalı firmalarla işbirliğini genişletmeleri için baskı yapıyor, ancak Amerikan firmaları sözleşme imzalama konusunda Avrupalı ​​şirketlere göre daha yavaş davranıyor" dedi.



ABD'li firmaların işbirliğini gerçekten hedeflediğini ancak bunun ticari açıdan da anlam taşıması gerektiğini kaydeden kaynak, finansmanın da kafalarda soru işareti doğurduğunu, yolsuzluğun çekincelere yol açtığını vurguladı.



Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözüm çabalarını baltaladığını, NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan müdahil olduklarını ve ateşle oynadıklarını belirtiyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan tüm araçların Rusya için meşru bir hedef haline geleceği uyarısında bulunmuştu. Lavrov'a göre ABD ve NATO, yalnızca silah sağlamakla yetinmiyor, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğitmek suretiyle de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.



Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin müzakerelere katkı sağlamayacağının ve olumsuz etki yaratacağının altını çiziyor.