https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abd-medyasi-israil-tek-basina-tum-iha-ve-balistik-fuzeleri-durduracak-gucte-degil-1086582307.html
ABD medyası: İsrail tek başına tüm İHA ve balistik füzeleri durduracak güçte değil
ABD medyası: İsrail tek başına tüm İHA ve balistik füzeleri durduracak güçte değil
Sputnik Türkiye
Demir Kubbe füze savunma sisteminin İran’ın bazı insansız hava araçlarını (İHA) ve füzelerini engelleyecek kabiliyete sahip olmaması nedeniyle İsrail’e... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T12:23+0300
2024-08-07T12:23+0300
2024-08-07T12:27+0300
dünya
israil
demir kubbe
iran
hizbullah
insansız hava aracı (iha)
iha
balistik füze
abd
arap ülkeleri
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yazısında, Demir Kubbe’nin kısa menzilli füzeleri etkili bir şekilde vurma ve nüfusun yoğun olduğu bölgeleri Hamas’ın attığı mermilere karşı koruma fırsatını verdiği anımsatılırken İran ve Hizbullah’ın sahip olduğu potansiyellerin “başka mesele” olduğu kaydedildi.İran’ın, Demir Kubbe’nin durduracak güçte olmadığı İHA ve balistik füzelere sahip olduğu belirtilen yazıda, Hizbullah’ın da hassas olanlar dahil on binlerce füzeye sahip olduğu anımsatılırken bu füzelerin İsrail’in hava savunma sistemi aşırı gelebileceği ifade edildi.Böyle bir senaryodan kaçınmak için ABD’nin katılımıyla İsrail ve diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin yanı sıra komşu ülkelerdeki radar sistemlerini de içeren daha büyük bir hava savunma sisteminin kurulduğunu bildiren WSJ, bu sistemin ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından koordine edildiğini yazdı. Bu sayede İsrail’in, diplomatik ilişkileri olmadığı Arap ülkeleriyle işbirliği yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
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israil, demir kubbe, iran, hizbullah, insansız hava aracı (iha), iha, balistik füze, abd, arap ülkeleri
israil, demir kubbe, iran, hizbullah, insansız hava aracı (iha), iha, balistik füze, abd, arap ülkeleri
ABD medyası: İsrail tek başına tüm İHA ve balistik füzeleri durduracak güçte değil
12:23 07.08.2024 (güncellendi: 12:27 07.08.2024)
Demir Kubbe füze savunma sisteminin İran’ın bazı insansız hava araçlarını (İHA) ve füzelerini engelleyecek kabiliyete sahip olmaması nedeniyle İsrail’e, ihtiyaç duyduğu koruma düzeyini sağlayamayabileceği belirtildi.
The Wall Street Journal
(WSJ) gazetesinin yazısında, Demir Kubbe
’nin kısa menzilli füzeleri etkili bir şekilde vurma ve nüfusun yoğun olduğu bölgeleri Hamas
’ın attığı mermilere karşı koruma fırsatını verdiği anımsatılırken İran ve Hizbullah’ın sahip olduğu potansiyellerin “başka mesele
” olduğu kaydedildi.
İran’ın, Demir Kubbe’nin durduracak güçte olmadığı İHA ve balistik füzelere sahip olduğu belirtilen yazıda, Hizbullah’ın da hassas olanlar dahil on binlerce füzeye sahip olduğu anımsatılırken bu füzelerin İsrail’in hava savunma sistemi aşırı gelebileceği ifade edildi.
Böyle bir senaryodan kaçınmak için ABD’nin katılımıyla İsrail ve diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin yanı sıra komşu ülkelerdeki radar sistemlerini de içeren daha büyük bir hava savunma sisteminin kurulduğunu bildiren WSJ, bu sistemin ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından koordine edildiğini yazdı. Bu sayede İsrail’in, diplomatik ilişkileri olmadığı Arap ülkeleriyle işbirliği yaptığı belirtildi.