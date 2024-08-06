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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Büyük ihtimalle şartlarımızı uygulayacaklar ve Instagram'ı açacağız
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Büyük ihtimalle şartlarımızı uygulayacaklar ve Instagram'ı açacağız
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile görüşme yaptıklarını ve konuşulan şartların büyük ihtimalle kabul edilip... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar: 'İstediğimiz gerekler yerine getirildiği taktirde engeli kaldıracağız'
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Büyük ihtimalle şartlarımızı uygulayacaklar ve Instagram'ı açacağız

13:28 06.08.2024 (güncellendi: 13:55 06.08.2024)
© AAinstagram facebook
instagram facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile görüşme yaptıklarını ve konuşulan şartların büyük ihtimalle kabul edilip Instagram'ın tekrar açılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimiz net bir şekilde anlattık. Burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Çok net olarak bir şirket düşünün dünyada sosyal platform olduğunu düşünün onun kendi kuralları kadar en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var.

Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız. Orada vahşice katledilmiş olan Hamas lider ile yapılan taziyelere tahammül edilmiyor. Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

'İstediğimiz gerekler yerine getirildiği taktirde engeli kaldıracağız'

Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi isterim. Anlık, dakikalık takip ediyorum diyebilirim. İstediğimiz gerekler yerine getirildiği taktirde engeli kaldıracağız.
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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