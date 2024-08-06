Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Büyük ihtimalle şartlarımızı uygulayacaklar ve Instagram'ı açacağız

"Karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimiz net bir şekilde anlattık. Burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Çok net olarak bir şirket düşünün dünyada sosyal platform olduğunu düşünün onun kendi kuralları kadar en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var.

Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız. Orada vahşice katledilmiş olan Hamas lider ile yapılan taziyelere tahammül edilmiyor. Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.