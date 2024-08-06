https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesine-girmeye-calisti-1086536118.html

Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştı

Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin Vali Vekili Smirnov, Ukrayna ordu birliklerinin bölgeye girme girişiminin Rus sınır muhafızları... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T10:34+0300

2024-08-06T10:34+0300

2024-08-06T10:39+0300

ukrayna krizi

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kursk

ukrayna

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sınır ihlali

belgorod

rus ordusu

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Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Bugün bölgemizin Sudja ve Korenovo ilçelerinden, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine girme girişimleri hakkında bilgi aldık. Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Koruma Hizmeti ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri askerleri sınırın geçilmesine izin vermedi” diye yazdı.Olası bilgi kirliliği konusunda uyarıda bulunan Smirnov, vatandaşlara resmi bilgilere güvenme ve provokatörlerin eylemlerine boyun eğmeme çağrısında bulundu.Ukrayna ordusuna bağlı keşif ve sabotaj grupları ve ‘Rusya Özgürlük Lejyonu’ adı verilen silahlı oluşumun militanları geçen Mart ayında birkaç kez Belgorod ve Kursk bölgelerinde Rus topraklarına girme girişiminde bulunmuştu. Rus istihbaratı bu manevraları derhal ortaya çıkarmış, Rus ordusu sınırı geçmeye çalışan hedeflere yönelik füze ve topçu saldırılar gerçekleştirmişti. Sınırı geçme girişimi akamete uğratılan düşman ağır kayıplar vererek kaçmak zorunda kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rusyanin-iki-bolgesinde-bu-sabah-22-ukrayna-ihasi-engellendi-1086535381.html

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