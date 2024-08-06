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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesine-girmeye-calisti-1086536118.html
Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştı
Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin Vali Vekili Smirnov, Ukrayna ordu birliklerinin bölgeye girme girişiminin Rus sınır muhafızları... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T10:34+0300
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Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Bugün bölgemizin Sudja ve Korenovo ilçelerinden, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine girme girişimleri hakkında bilgi aldık. Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Koruma Hizmeti ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri askerleri sınırın geçilmesine izin vermedi” diye yazdı.Olası bilgi kirliliği konusunda uyarıda bulunan Smirnov, vatandaşlara resmi bilgilere güvenme ve provokatörlerin eylemlerine boyun eğmeme çağrısında bulundu.Ukrayna ordusuna bağlı keşif ve sabotaj grupları ve ‘Rusya Özgürlük Lejyonu’ adı verilen silahlı oluşumun militanları geçen Mart ayında birkaç kez Belgorod ve Kursk bölgelerinde Rus topraklarına girme girişiminde bulunmuştu. Rus istihbaratı bu manevraları derhal ortaya çıkarmış, Rus ordusu sınırı geçmeye çalışan hedeflere yönelik füze ve topçu saldırılar gerçekleştirmişti. Sınırı geçme girişimi akamete uğratılan düşman ağır kayıplar vererek kaçmak zorunda kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rusyanin-iki-bolgesinde-bu-sabah-22-ukrayna-ihasi-engellendi-1086535381.html
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rusya, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır ihlali, belgorod, rus ordusu
rusya, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır ihlali, belgorod, rus ordusu

Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştı

10:34 06.08.2024 (güncellendi: 10:39 06.08.2024)
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin Vali Vekili Smirnov, Ukrayna ordu birliklerinin bölgeye girme girişiminin Rus sınır muhafızları tarafından engellendiğini belirtti.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Bugün bölgemizin Sudja ve Korenovo ilçelerinden, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine girme girişimleri hakkında bilgi aldık. Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Koruma Hizmeti ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri askerleri sınırın geçilmesine izin vermedi” diye yazdı.
Olası bilgi kirliliği konusunda uyarıda bulunan Smirnov, vatandaşlara resmi bilgilere güvenme ve provokatörlerin eylemlerine boyun eğmeme çağrısında bulundu.
Ukrayna ordusuna bağlı keşif ve sabotaj grupları ve ‘Rusya Özgürlük Lejyonu’ adı verilen silahlı oluşumun militanları geçen Mart ayında birkaç kez Belgorod ve Kursk bölgelerinde Rus topraklarına girme girişiminde bulunmuştu. Rus istihbaratı bu manevraları derhal ortaya çıkarmış, Rus ordusu sınırı geçmeye çalışan hedeflere yönelik füze ve topçu saldırılar gerçekleştirmişti. Sınırı geçme girişimi akamete uğratılan düşman ağır kayıplar vererek kaçmak zorunda kalmıştı.
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