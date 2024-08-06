https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rusyanin-iki-bolgesinde-bu-sabah-22-ukrayna-ihasi-engellendi-1086535381.html
Rusya’nın iki bölgesinde bu sabah 22 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde bu sabah 22 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin bu sabah ülkenin batısındaki iki bölgede Ukrayna ordusuna ait 22 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T10:16+0300
2024-08-06T10:16+0300
2024-08-06T10:21+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “6 Temmuz sabah saat 7.00 ile 8.30 arasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Kursk bölgesinde 13 ve Belgorod bölgesinde 9 uçak tipi İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bir Ukrayna İHA’sının Gluşkovo tren istasyonunda bir otomobile saldırması sonucu iki kişinin yaralandığını bildirdi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram paylaşımında, Novostroyevka-Vtoraya köyü yakınlarında Ukrayna İHA’sının hareket halindeki bir otomobile saldırdığını bildirerek saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri İHA’ların büyük kısmını imha ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarını saldırılara karşı korumak için Rus ordusunun Ukrayna’da tampon bölge oluşturmak zorunda olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ukrayna-abdnin-gizlice-yolladigi-uzun-menzilli-atacms-fuzesini-ilk-kez-luganskta-kullandi-1086534010.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kursk, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir putin
Rusya’nın iki bölgesinde bu sabah 22 Ukrayna İHA’sı engellendi
10:16 06.08.2024 (güncellendi: 10:21 06.08.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin bu sabah ülkenin batısındaki iki bölgede Ukrayna ordusuna ait 22 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “6 Temmuz sabah saat 7.00 ile 8.30 arasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Kursk bölgesinde 13 ve Belgorod bölgesinde 9 uçak tipi İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bir Ukrayna İHA’sının Gluşkovo tren istasyonunda bir otomobile saldırması sonucu iki kişinin yaralandığını bildirdi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da Telegram paylaşımında, Novostroyevka-Vtoraya köyü yakınlarında Ukrayna İHA’sının hareket halindeki bir otomobile saldırdığını bildirerek saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri İHA’ların büyük kısmını imha ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarını saldırılara karşı korumak için Rus ordusunun Ukrayna’da tampon bölge oluşturmak zorunda olduğunu dile getirmişti.