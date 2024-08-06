https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rusya-savunma-bakanligindan-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesine-yonelik-saldirisina-iliskin-aciklama-1086556377.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin bu sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu, çatışmalarda... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T18:21+0300

2024-08-06T18:21+0300

2024-08-06T18:21+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

saldırı

provokasyon

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah saat 8’den itibaren 11 tank ve 22 zırhlı araçla desteklenen 300’e yakın militanla Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırıya geçtiği belirtildi.Sınırı koruyan birliklerin, sınır askeri birlikleriyle birlikte saldırıları püskürtmeye devam ettiklerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı noktalara saldırılar düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışma bölgesine rezerv kuvvetlerin nakledildiğini vurguladı.Açıklamada, “Açılan ateş sonucunda 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir yol açma zırhlı aracı olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 16 adet zırhlı araç imha edildi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086543541.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, saldırı, provokasyon