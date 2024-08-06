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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rusya-savunma-bakanligindan-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesine-yonelik-saldirisina-iliskin-aciklama-1086556377.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin bu sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu, çatışmalarda... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T18:21+0300
2024-08-06T18:21+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah saat 8’den itibaren 11 tank ve 22 zırhlı araçla desteklenen 300’e yakın militanla Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırıya geçtiği belirtildi.Sınırı koruyan birliklerin, sınır askeri birlikleriyle birlikte saldırıları püskürtmeye devam ettiklerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı noktalara saldırılar düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışma bölgesine rezerv kuvvetlerin nakledildiğini vurguladı.Açıklamada, “Açılan ateş sonucunda 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir yol açma zırhlı aracı olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 16 adet zırhlı araç imha edildi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086543541.html
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin açıklama

18:21 06.08.2024
Rusya sınır birlikleri Ukrayna saldırısını püskürtüyor
Rusya sınır birlikleri Ukrayna saldırısını püskürtüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin bu sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu, çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 6’sı tank olmak üzere 16 adet zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah saat 8’den itibaren 11 tank ve 22 zırhlı araçla desteklenen 300’e yakın militanla Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırıya geçtiği belirtildi.
Sınırı koruyan birliklerin, sınır askeri birlikleriyle birlikte saldırıları püskürtmeye devam ettiklerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı noktalara saldırılar düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışma bölgesine rezerv kuvvetlerin nakledildiğini vurguladı.
Açıklamada, “Açılan ateş sonucunda 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir yol açma zırhlı aracı olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 16 adet zırhlı araç imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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