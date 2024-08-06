https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-askerler-ele-gecirdikleri-ingiliz-zirhli-savas-aracini-onardi-1086556943.html
Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı
Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug Askeri Grubu’na bağlı askerler, etkili oldukları Artyomovsk... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T18:38+0300
2024-08-06T18:38+0300
2024-08-06T18:38+0300
ukrayna krizi
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artyomovsk
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
fv-103 spartan
zırhlı araç
ingiltere
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Sputnik’e konuşan Çerömuha kod adlı bir Rus asker, Yug Askeri Grubu’na bağlı onarım birimlerinin, Artyomovsk istikametinde ele geçirilen İngiliz FV-103 Spartan zırhlı personel taşıyıcıyı yeniden çalışır duruma getirmeyi başardığını anlattı.Çerömuha, “Bu, personel taşımak üzere tasarlanmış İngiliz yapımı FV-103 zırhlı personel taşıyıcı. Genelde tanksavar güdümlü füze ve uçaksavar askerleri ile sağlık personelini taşımak ve askerleri tahliye etmek için kullanılıyor” ifadesini kullandı.Rus asker, “İngilizler gerçekten artık bu araçlardan vazgeçiyor ya da Ukrayna ordusuna veriyor. Bu araç 1978 yılında hizmete alınmış” diye ekledi.İngiliz ordusunun paletli zırhlı personel taşıyıcısı olan FV103 Spartan, başlarda paletli keşif aracı olarak geliştirilmişti. Araç üçü mürettebat 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-askeri-uzmanlar-storm-shadow-fuzesinin-kalbini-mercek-altina-aldi-1085675792.html
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Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı
Sputnik Türkiye
Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı
2024-08-06T18:38+0300
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Sputnik Türkiye
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video, artyomovsk, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, fv-103 spartan, zırhlı araç, ingiltere
video, artyomovsk, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, fv-103 spartan, zırhlı araç, ingiltere
Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug Askeri Grubu’na bağlı askerler, etkili oldukları Artyomovsk istikametinde İngiliz FV-103 Spartan zırhlı personel taşıyıcıyı ele geçirdikten sonra onararak çalıştırdı.
Sputnik’e konuşan Çerömuha kod adlı bir Rus asker, Yug Askeri Grubu’na bağlı onarım birimlerinin, Artyomovsk istikametinde ele geçirilen İngiliz FV-103 Spartan zırhlı personel taşıyıcıyı yeniden çalışır duruma getirmeyi başardığını anlattı.
Çerömuha, “Bu, personel taşımak üzere tasarlanmış İngiliz yapımı FV-103 zırhlı personel taşıyıcı. Genelde tanksavar güdümlü füze ve uçaksavar askerleri ile sağlık personelini taşımak ve askerleri tahliye etmek için kullanılıyor” ifadesini kullandı.
Rus asker, “İngilizler gerçekten artık bu araçlardan vazgeçiyor ya da Ukrayna ordusuna veriyor. Bu araç 1978 yılında hizmete alınmış” diye ekledi.
İngiliz ordusunun paletli zırhlı personel taşıyıcısı olan FV103 Spartan, başlarda paletli keşif aracı olarak geliştirilmişti. Araç üçü mürettebat 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.