https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-askerler-ele-gecirdikleri-ingiliz-zirhli-savas-aracini-onardi-1086556943.html

Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı

Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug Askeri Grubu’na bağlı askerler, etkili oldukları Artyomovsk... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T18:38+0300

2024-08-06T18:38+0300

2024-08-06T18:38+0300

ukrayna krizi

video

artyomovsk

ukrayna

rusya silahlı kuvvetleri

fv-103 spartan

zırhlı araç

ingiltere

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Sputnik’e konuşan Çerömuha kod adlı bir Rus asker, Yug Askeri Grubu’na bağlı onarım birimlerinin, Artyomovsk istikametinde ele geçirilen İngiliz FV-103 Spartan zırhlı personel taşıyıcıyı yeniden çalışır duruma getirmeyi başardığını anlattı.Çerömuha, “Bu, personel taşımak üzere tasarlanmış İngiliz yapımı FV-103 zırhlı personel taşıyıcı. Genelde tanksavar güdümlü füze ve uçaksavar askerleri ile sağlık personelini taşımak ve askerleri tahliye etmek için kullanılıyor” ifadesini kullandı.Rus asker, “İngilizler gerçekten artık bu araçlardan vazgeçiyor ya da Ukrayna ordusuna veriyor. Bu araç 1978 yılında hizmete alınmış” diye ekledi.İngiliz ordusunun paletli zırhlı personel taşıyıcısı olan FV103 Spartan, başlarda paletli keşif aracı olarak geliştirilmişti. Araç üçü mürettebat 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-askeri-uzmanlar-storm-shadow-fuzesinin-kalbini-mercek-altina-aldi-1085675792.html

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Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı Sputnik Türkiye Rus askerler ele geçirdikleri İngiliz zırhlı savaş aracını onardı 2024-08-06T18:38+0300 true PT0M54S

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video, artyomovsk, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, fv-103 spartan, zırhlı araç, ingiltere