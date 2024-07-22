https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/medvedcuk-zelenskynin-ukraynasi-siyasi-ve-ekonomik-olarak-iflas-etti-1086095996.html

Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti

Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna devletinden geriye kalanının acılar içinde kıvrandığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, “Bugün devleti ve toprak bütünlüğünü... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T09:38+0300

2024-07-22T09:38+0300

2024-07-22T09:50+0300

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Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Rus gazetesi İzvestiya için kaleme aldığı “Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığı unutulmaya yüz tuttu” başlıklı yazıda şu ifadeye yer verdi:Ukrayna vatandaşlarının devletlerine layık olmadıkları ya da az gelişmiş oldukları yönündeki alaycı suçlamaların adil olmadığını ve mevcut durumdan çıkışı engellediğini dile getiren Medvedçuk, “Günümüz Ukrayna devletinin çöküşü milyonlarca insan için bir trajedi” diye kaydetti.“Bu devlete layık olmayan Ukraynalılar değil, ama devlet layık olmayan yöntemlerle inşa edildi, yaşam için elverişsiz hale getirildi, tüm ulusun hayatını mahvetti” yorumunda bulundu Ukraynalı siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:Bugün artık geriye dönmenin mümkün olmadığını söyleyen Medvedçuk, “Bugün devleti ve toprak bütünlüğünü değil, Ukraynalıların geleceğini düşünmek lazım” diye ekledi.

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Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna krizi, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko, bağımsızlık, egemenlik