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Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti
Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna devletinden geriye kalanının acılar içinde kıvrandığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, “Bugün devleti ve toprak bütünlüğünü... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T09:38+0300
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Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Rus gazetesi İzvestiya için kaleme aldığı “Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığı unutulmaya yüz tuttu” başlıklı yazıda şu ifadeye yer verdi:Ukrayna vatandaşlarının devletlerine layık olmadıkları ya da az gelişmiş oldukları yönündeki alaycı suçlamaların adil olmadığını ve mevcut durumdan çıkışı engellediğini dile getiren Medvedçuk, “Günümüz Ukrayna devletinin çöküşü milyonlarca insan için bir trajedi” diye kaydetti.“Bu devlete layık olmayan Ukraynalılar değil, ama devlet layık olmayan yöntemlerle inşa edildi, yaşam için elverişsiz hale getirildi, tüm ulusun hayatını mahvetti” yorumunda bulundu Ukraynalı siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:Bugün artık geriye dönmenin mümkün olmadığını söyleyen Medvedçuk, “Bugün devleti ve toprak bütünlüğünü değil, Ukraynalıların geleceğini düşünmek lazım” diye ekledi.
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Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti

09:38 22.07.2024 (güncellendi: 09:50 22.07.2024)
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Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Ukrayna devletinden geriye kalanının acılar içinde kıvrandığını belirten Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, “Bugün devleti ve toprak bütünlüğünü değil, Ukraynalıların geleceğini düşünmek lazım” dedi.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Rus gazetesi İzvestiya için kaleme aldığı “Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığı unutulmaya yüz tuttu” başlıklı yazıda şu ifadeye yer verdi:
Bugün Ukrayna devletinin kalıntıları can çekişiyor. Zelenskiy’in Ukrayna’sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti, kapanma aşamasına gelmiş başarısız bir siyasi proje haline geldi.
Ukrayna vatandaşlarının devletlerine layık olmadıkları ya da az gelişmiş oldukları yönündeki alaycı suçlamaların adil olmadığını ve mevcut durumdan çıkışı engellediğini dile getiren Medvedçuk, “Günümüz Ukrayna devletinin çöküşü milyonlarca insan için bir trajedi” diye kaydetti.
“Bu devlete layık olmayan Ukraynalılar değil, ama devlet layık olmayan yöntemlerle inşa edildi, yaşam için elverişsiz hale getirildi, tüm ulusun hayatını mahvetti” yorumunda bulundu Ukraynalı siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunu, iktidarla donanıp ona oy veren halkın çıkarlarını korumayan ve 2014’teki kanlı darbeye izin veren yaptı. Bunu yapanlar, önce Poroşenko sonra Zelenskiy ile birlikte ve onların liderliğinde Ukrayna’yı saldırgan kolektif Batı’ya sattı, ülkeyi bedeli yüz binlerce can kaybı, ekonomik potansiyelin kaybı ve ülkenin kaybı olan bir katliama sürükledi.
Bugün artık geriye dönmenin mümkün olmadığını söyleyen Medvedçuk, “Bugün devleti ve toprak bütünlüğünü değil, Ukraynalıların geleceğini düşünmek lazım” diye ekledi.
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