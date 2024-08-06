https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/berke-akcam-serisinde-birinci-olarak-yari-finale-kaldi-1086550513.html

Berke Akçam serisinde birinci olarak yarı finale kaldı

Berke Akçam serisinde birinci olarak yarı finale kaldı

Sputnik Türkiye

Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

berke akçam

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koşu

atlet

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi.Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.Milli sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.Bu kategorideki yarı final mücadelesi yarın saat 20.35'te yapılacak.

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