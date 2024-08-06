https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/berke-akcam-serisinde-birinci-olarak-yari-finale-kaldi-1086550513.html
Berke Akçam serisinde birinci olarak yarı finale kaldı
Berke Akçam serisinde birinci olarak yarı finale kaldı
Sputnik Türkiye
Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:55+0300
2024-08-06T16:55+0300
2024-08-06T17:02+0300
spor
berke akçam
olimpiyatlar
yarı final
koşu
atlet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086550026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64555d6177d36461e2f80ae0c48baad3.jpg
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi.Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.Milli sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.Bu kategorideki yarı final mücadelesi yarın saat 20.35'te yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/turkiye-voleybol-federasyonu-baskani-ustundag-malatyali-vargas-demek-ki-kayisi-iyi-geliyor-1086547776.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086550026_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_a769ee1dbdb85d21c8f692d0e8d52760.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
berke akçam nereli, berke akçam kimdir, berke akçam yarı final, berke akçam hangi takım
berke akçam nereli, berke akçam kimdir, berke akçam yarı final, berke akçam hangi takım
Berke Akçam serisinde birinci olarak yarı finale kaldı
16:55 06.08.2024 (güncellendi: 17:02 06.08.2024)
Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.
Milli sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.
Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.
Bu kategorideki yarı final mücadelesi yarın saat 20.35'te yapılacak.