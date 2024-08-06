https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-kubali-guresci-lopez-nunez-5-kez-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086563715.html

Olimpiyat tarihinde bir ilk: Kübalı güreşçi Nunez 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu

Olimpiyat tarihinde bir ilk: Kübalı güreşçi Nunez 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 130 kg finalinde altın madalya kazanarak 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

paris 2024 yaz olimpiyat oyunları

2024 paris olimpiyatları

mijain lopez nunez

güreş

küba

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı.Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen Lopez Nunez altın madalyanın sahibi oldu.İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu Nunez; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.Bu kategoride Fernandez gümüş madalyada kalırken, İranlı Amin Mirzazadeh ile Çinli Lingzhe Meng ise bronz madalya elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/olimpiyatlardaki-ilk-gures-madalyasi-milli-sporcu-buse-tosun-cavusoglu-bronz-madalya-kazandi-1086563153.html

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paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, mijain lopez nunez, güreş, küba