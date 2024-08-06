https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-kubali-guresci-lopez-nunez-5-kez-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086563715.html
Olimpiyat tarihinde bir ilk: Kübalı güreşçi Nunez 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu
Olimpiyat tarihinde bir ilk: Kübalı güreşçi Nunez 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 130 kg finalinde altın madalya kazanarak 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T22:58+0300
2024-08-06T22:58+0300
2024-08-06T22:59+0300
spor
paris 2024 yaz olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyatları
mijain lopez nunez
güreş
küba
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı.Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen Lopez Nunez altın madalyanın sahibi oldu.İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu Nunez; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.Bu kategoride Fernandez gümüş madalyada kalırken, İranlı Amin Mirzazadeh ile Çinli Lingzhe Meng ise bronz madalya elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/olimpiyatlardaki-ilk-gures-madalyasi-milli-sporcu-buse-tosun-cavusoglu-bronz-madalya-kazandi-1086563153.html
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paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, mijain lopez nunez, güreş, küba
paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, mijain lopez nunez, güreş, küba
Olimpiyat tarihinde bir ilk: Kübalı güreşçi Nunez 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu
22:58 06.08.2024 (güncellendi: 22:59 06.08.2024)
Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 130 kg finalinde altın madalya kazanarak 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen Lopez Nunez altın madalyanın sahibi oldu.
İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu Nunez; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı.
Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.
Bu kategoride Fernandez gümüş madalyada kalırken, İranlı Amin Mirzazadeh ile Çinli Lingzhe Meng ise bronz madalya elde etti.