https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/milli-boksor-buse-naz-cakiroglu-olimpiyatlarda-finale-cikti-1086564990.html
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyatlarda finale çıktı
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyatlarda finale çıktı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T23:46+0300
2024-08-06T23:46+0300
2024-08-06T23:49+0300
spor
buse naz çakıroğlu
boks
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
yarı final
final
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Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.Milli boksör gümüş madalyayı garantiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/olimpiyatlardaki-ilk-gures-madalyasi-milli-sporcu-buse-tosun-cavusoglu-bronz-madalya-kazandi-1086563153.html
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buse naz çakıroğlu, boks, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yarı final, final
buse naz çakıroğlu, boks, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yarı final, final
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyatlarda finale çıktı
23:46 06.08.2024 (güncellendi: 23:49 06.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.
İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.
Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
Milli boksör gümüş madalyayı garantiledi.