https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/lavrov-israilin-hamasi-tamamen-yok-etme-hedefi-gercekci-degil-1086272269.html

Lavrov: İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme hedefi gerçekçi değil

Lavrov: İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme hedefi gerçekçi değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in ‘Hamas'ın tamamen yok edilmesinin Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin önkoşulu’ olduğunu söylediğini anımsatırken... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T10:54+0300

2024-07-28T10:54+0300

2024-07-28T10:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

hamas

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Malezya gezisinde ülkenin başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelen Lavrov, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ortadoğu'da akan kanın durması için hiçbir umut görmediğini söyledi.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Lavrov, herhangi bir oluşum tarafından gerçekleştirilen tüm terör eylemlerini kınadıklarını vurgularken, “Örneğin, geçen yıl 7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik Hamas terör saldırısını da kınadık. Ancak İsrail'in misillemesi kabul edilemez” diye ekledi.İsrail’in planlarının gerçekçi olmadığına dikkat çeken Lavrov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Rusya Dışişleri Bakanı, bazı ülkelerin, İsrail'in acil ateşkesi reddettiği göz önüne alındığında, şiddetin aşamalı olarak durdurulmasını öngören yeni uzlaşma önerileri hazırlamaya çalıştığına işaret ederken, değerlendirmesini, “Bazı Arap ülkeleri, Mısır, Katar Amerikalılarla birlikte çalışıyor, İsraillilerle de bazı toplantılar yapıyorlar. Bence Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleyecek temaslardan dışlanmaları çok doğru değil. Ve bu anlamda Filistin birliğinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/israil-ordusunun-golan-tepelerine-yonelik-saldirisinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-1086268654.html

israil

gazze

gazze şeridi

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