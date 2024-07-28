https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/lavrov-israilin-hamasi-tamamen-yok-etme-hedefi-gercekci-degil-1086272269.html
Lavrov: İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme hedefi gerçekçi değil
Lavrov: İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme hedefi gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in ‘Hamas'ın tamamen yok edilmesinin Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin önkoşulu’ olduğunu söylediğini anımsatırken... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T10:54+0300
2024-07-28T10:54+0300
2024-07-28T10:54+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
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sergey lavrov
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Malezya gezisinde ülkenin başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelen Lavrov, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ortadoğu'da akan kanın durması için hiçbir umut görmediğini söyledi.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Lavrov, herhangi bir oluşum tarafından gerçekleştirilen tüm terör eylemlerini kınadıklarını vurgularken, “Örneğin, geçen yıl 7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik Hamas terör saldırısını da kınadık. Ancak İsrail'in misillemesi kabul edilemez” diye ekledi.İsrail’in planlarının gerçekçi olmadığına dikkat çeken Lavrov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Rusya Dışişleri Bakanı, bazı ülkelerin, İsrail'in acil ateşkesi reddettiği göz önüne alındığında, şiddetin aşamalı olarak durdurulmasını öngören yeni uzlaşma önerileri hazırlamaya çalıştığına işaret ederken, değerlendirmesini, “Bazı Arap ülkeleri, Mısır, Katar Amerikalılarla birlikte çalışıyor, İsraillilerle de bazı toplantılar yapıyorlar. Bence Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleyecek temaslardan dışlanmaları çok doğru değil. Ve bu anlamda Filistin birliğinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/israil-ordusunun-golan-tepelerine-yonelik-saldirisinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-1086268654.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hamas, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, malezya, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hamas, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, malezya, benyamin netanyahu
Lavrov: İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme hedefi gerçekçi değil
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in ‘Hamas'ın tamamen yok edilmesinin Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin önkoşulu’ olduğunu söylediğini anımsatırken, ancak bu hedefin gerçekçi olmadığının altını çizdi.
Malezya gezisinde ülkenin başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelen Lavrov, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ortadoğu'da akan kanın durması için hiçbir umut görmediğini söyledi.
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Lavrov, herhangi bir oluşum tarafından gerçekleştirilen tüm terör eylemlerini kınadıklarını vurgularken, “Örneğin, geçen yıl 7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik Hamas terör saldırısını da kınadık. Ancak İsrail'in misillemesi kabul edilemez” diye ekledi.
İsrail’in planlarının gerçekçi olmadığına dikkat çeken Lavrov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
(Ortadoğu’da) Bu katliamın sona ereceğine dair henüz bir umut yok. İsrail, Başbakan Benyamin Netanyahu aracılığıyla, acil ateşkes çağrılarına defalarca Hamas'ı tamamen yok edene kadar durmayacağını söyleyerek yanıt verdi. Benim görüşüme göre, ki bu görüş birçok meslektaşım tarafından da paylaşılmaktadır, var olan, yeterli kapasiteye ve Müslüman dünyası da dahil olmak üzere yeterli desteğe sahip bir örgütü tamamen yok etmek gerçekçi bir görev değildir.
Rusya Dışişleri Bakanı, bazı ülkelerin, İsrail'in acil ateşkesi reddettiği göz önüne alındığında, şiddetin aşamalı olarak durdurulmasını öngören yeni uzlaşma önerileri hazırlamaya çalıştığına işaret ederken, değerlendirmesini, “Bazı Arap ülkeleri, Mısır, Katar Amerikalılarla birlikte çalışıyor, İsraillilerle de bazı toplantılar yapıyorlar. Bence Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleyecek temaslardan dışlanmaları çok doğru değil. Ve bu anlamda Filistin birliğinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye tamamladı.