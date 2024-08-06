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İsrailli Bakan yine Erdoğan'ı hedef aldı: İmamoğlu, Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi
İsrailli Bakan yine Erdoğan'ı hedef aldı: İmamoğlu, Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Instagram'ın... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:26+0300
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politika
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Bakan Katz, daha önce de Türk bayrağını alevler içinde gösteren bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise, Türkiye ve dünyadaki kişilere gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğini belirten Katz, bu kez de META ve Instagram konusunu gündeme taşıdı paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve hatta CHP Gençlik Kolları hesabını da etiketledi.Daha önce Katz, yine cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmış ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemişti. Bu tehdit içerikli paylaşım, Türkiye'den büyük tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ibb-baskani-imamoglundan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1086453169.html
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israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, tepki, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, tepki, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İsrailli Bakan yine Erdoğan'ı hedef aldı: İmamoğlu, Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi

13:26 06.08.2024
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Instagram'ın Türkiye'de erişime engellenmesine dair konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. bu paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını etiketledi.
Bakan Katz, daha önce de Türk bayrağını alevler içinde gösteren bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise, Türkiye ve dünyadaki kişilere gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğini belirten Katz, bu kez de META ve Instagram konusunu gündeme taşıdı paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve hatta CHP Gençlik Kolları hesabını da etiketledi.
Daha önce Katz, yine cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmış ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemişti. Bu tehdit içerikli paylaşım, Türkiye'den büyük tepki topladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
TÜRKİYE
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
2 Ağustos, 21:40
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