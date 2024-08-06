https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israilli-bakan-yine-erdogani-hedef-aldi-imamoglu-yavas-ve-chp-genclik-kollarini-da-etiketledi-1086541109.html

İsrailli Bakan yine Erdoğan'ı hedef aldı: İmamoğlu, Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi

İsrailli Bakan yine Erdoğan'ı hedef aldı: İmamoğlu, Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Instagram'ın... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:26+0300

2024-08-06T13:26+0300

2024-08-06T13:26+0300

politika

israil

israil-filistin

recep tayyip erdoğan

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

tepki

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Bakan Katz, daha önce de Türk bayrağını alevler içinde gösteren bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise, Türkiye ve dünyadaki kişilere gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğini belirten Katz, bu kez de META ve Instagram konusunu gündeme taşıdı paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve hatta CHP Gençlik Kolları hesabını da etiketledi.Daha önce Katz, yine cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmış ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemişti. Bu tehdit içerikli paylaşım, Türkiye'den büyük tepki topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ibb-baskani-imamoglundan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1086453169.html

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israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, tepki, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)