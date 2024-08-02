İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."