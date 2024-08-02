https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ibb-baskani-imamoglundan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1086453169.html
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T21:40+0300
2024-08-02T21:40+0300
2024-08-02T21:52+0300
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan
yisrael katz
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İBB Başkanı İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya hesabından kendi adını da etiketleyerek yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-disisleri-bakanindan-turkiye-natodan-cikarilsin-cagrisi-1086317657.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, yisrael katz
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, yisrael katz
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
21:40 02.08.2024 (güncellendi: 21:52 02.08.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'e tepki gösterdi.
İBB Başkanı İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya hesabından kendi adını da etiketleyerek yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.
Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."