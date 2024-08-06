https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-medyasi-netanyahu-esi-ve-oglu-siginakta-kalacak-1086553185.html

İsrail Medyası: Netanyahu, eşi ve oğlu sığınakta kalacak

İsrail Medyası: Netanyahu, eşi ve oğlu sığınakta kalacak

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun olası İran misillemesinde Batı Kudüs'te üst düzey yöneticiler için hazırlanan bir sığınakta... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T17:29+0300

2024-08-06T17:29+0300

2024-08-06T17:29+0300

dünya

israil

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

yair netanyahu

sara netanyahu

benjamin netanyahu

ismail heniyye

iran

batı kudüs

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"Walla" internet sitesinde yayımlanan haberde, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in, İran'ın olası misillemesinde Başbakan Netanyahu dahil üst düzey yöneticilerin kalması için Batı Kudüs'te bir yer altı sığınağı hazırladığı iddia edildi. Haberde, Netanyahu'nun eşi ve oğlunun da İran saldırısı sırasında hazırlanan sığınakta kalmayı planladığından bahsedildi.İsrail kamuoyunda tartışmalara neden olan haber, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yalanlandı.İran'ın olası misillemesinin sebebi ne?Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu dile getirmiş, İran, İsrail yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-fidan-israil-ateskes-gorusmelerinin-basmuzakerecisini-kallesce-bir-suikast-ile-oldurmustur-1086521278.html

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israil, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, yair netanyahu, sara netanyahu, benjamin netanyahu, ismail heniyye, iran, batı kudüs, sığınak