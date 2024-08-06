https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-medyasi-netanyahu-esi-ve-oglu-siginakta-kalacak-1086553185.html
İsrail Medyası: Netanyahu, eşi ve oğlu sığınakta kalacak
İsrail Medyası: Netanyahu, eşi ve oğlu sığınakta kalacak
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun olası İran misillemesinde Batı Kudüs'te üst düzey yöneticiler için hazırlanan bir sığınakta... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T17:29+0300
2024-08-06T17:29+0300
2024-08-06T17:29+0300
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"Walla" internet sitesinde yayımlanan haberde, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in, İran'ın olası misillemesinde Başbakan Netanyahu dahil üst düzey yöneticilerin kalması için Batı Kudüs'te bir yer altı sığınağı hazırladığı iddia edildi. Haberde, Netanyahu'nun eşi ve oğlunun da İran saldırısı sırasında hazırlanan sığınakta kalmayı planladığından bahsedildi.İsrail kamuoyunda tartışmalara neden olan haber, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yalanlandı.İran'ın olası misillemesinin sebebi ne?Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu dile getirmiş, İran, İsrail yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-fidan-israil-ateskes-gorusmelerinin-basmuzakerecisini-kallesce-bir-suikast-ile-oldurmustur-1086521278.html
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israil, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, yair netanyahu, sara netanyahu, benjamin netanyahu, ismail heniyye, iran, batı kudüs, sığınak
israil, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, yair netanyahu, sara netanyahu, benjamin netanyahu, ismail heniyye, iran, batı kudüs, sığınak
İsrail Medyası: Netanyahu, eşi ve oğlu sığınakta kalacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun olası İran misillemesinde Batı Kudüs'te üst düzey yöneticiler için hazırlanan bir sığınakta kalmayı planladığı iddia edildi, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi haberi yalanladı.
"Walla" internet sitesinde yayımlanan haberde, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in, İran'ın olası misillemesinde Başbakan Netanyahu dahil üst düzey yöneticilerin kalması için Batı Kudüs'te bir yer altı sığınağı hazırladığı iddia edildi.
Haberde, Netanyahu'nun eşi ve oğlunun da İran saldırısı sırasında hazırlanan sığınakta kalmayı planladığından bahsedildi.
İsrail kamuoyunda tartışmalara neden olan haber, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yalanlandı.
İran'ın olası misillemesinin sebebi ne?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu dile getirmiş, İran, İsrail yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.