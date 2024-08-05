https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-fidan-israil-ateskes-gorusmelerinin-basmuzakerecisini-kallesce-bir-suikast-ile-oldurmustur-1086521278.html

Bakan Fidan'dan İsrail'e: 'Tasmasını sahipleri ele almalı'

Bakan Fidan'dan İsrail'e: 'Tasmasını sahipleri ele almalı'

Sputnik Türkiye

Mısır'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'e yönelik "Tasmasını sahipleri ele... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T17:28+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız" açıklamasını yaptı.Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Abdulati ile başkent Kahire'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İsrail ile ilgili "Ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini (Heniyye) kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür" değerlendirmesinde bulunan Fidan , “İsrail’in yaptığı her kötülüğün ABD’nin arkadan süpürmeye çalışması kabule edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı, ayrıca Ukrayna operasyonuna yönelik "Suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar" dedi.Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de görüşmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/mhp-genel-baskani-bahceliden-kudus-pakti-cagrisi-1086517144.html

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