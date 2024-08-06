https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-yaralandigi-hava-ussu-saldirisini-irak-islami-direnisi-ustlendi-1086549113.html
Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı hava üssü saldırısını Irak İslami Direnişi üstlendi
Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı hava üssü saldırısını Irak İslami Direnişi üstlendi
Sputnik Türkiye
Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyı Irak... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:42+0300
2024-08-06T16:42+0300
2024-08-06T16:42+0300
israil- filistin çatışması
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Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşmeye devam ediyor. Saldırıyı, silahlı Şii gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İşgalci ABD üssüne roketli ve İHA'lı saldırı düzenledik. Irak topraklarından son ABD askeri çıkana kadar saldırılarımız daha gelişmiş imkanlarla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.'Saldırganların kimliği tespit edildi'Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hava üssüne 2 roket fırlatıldığı belirtildi. Yapılan istihbarat çalışması sonucu saldırganların kimliğinin tespit edildiği aktarılarak, “Güvenlik güçlerimiz, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgiler elde etmiş olup bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için takip ediliyor. Görevlerinde sorumluklarını yerine getirmeye ihmalkar komutanlar ve subaylar da dahil olmak üzere hesap sorulacaktır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kullanılan araçta fırlatmaya hazır 8 adet roket de bulunduğu kaydedildi.Öte yandan hava üssüne dün akşam gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 5 ABD askerinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
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irak, irak islami direnişi, füze, abd, abd üssü
irak, irak islami direnişi, füze, abd, abd üssü
Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı hava üssü saldırısını Irak İslami Direnişi üstlendi
Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyı Irak İslami Direnişi üstlendi, saldırıların devam edeceği belirtildi.
Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşmeye devam ediyor. Saldırıyı, silahlı Şii gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İşgalci ABD üssüne roketli ve İHA'lı saldırı düzenledik. Irak topraklarından son ABD askeri çıkana kadar saldırılarımız daha gelişmiş imkanlarla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.
'Saldırganların kimliği tespit edildi'
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hava üssüne 2 roket fırlatıldığı belirtildi. Yapılan istihbarat çalışması sonucu saldırganların kimliğinin tespit edildiği aktarılarak, “Güvenlik güçlerimiz, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgiler elde etmiş olup bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için takip ediliyor. Görevlerinde sorumluklarını yerine getirmeye ihmalkar komutanlar ve subaylar da dahil olmak üzere hesap sorulacaktır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kullanılan araçta fırlatmaya hazır 8 adet roket de bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan hava üssüne dün akşam gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 5 ABD askerinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.