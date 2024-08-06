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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-yaralandigi-hava-ussu-saldirisini-irak-islami-direnisi-ustlendi-1086549113.html
Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı hava üssü saldırısını Irak İslami Direnişi üstlendi
Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı hava üssü saldırısını Irak İslami Direnişi üstlendi
Sputnik Türkiye
Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyı Irak... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:42+0300
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Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşmeye devam ediyor. Saldırıyı, silahlı Şii gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İşgalci ABD üssüne roketli ve İHA'lı saldırı düzenledik. Irak topraklarından son ABD askeri çıkana kadar saldırılarımız daha gelişmiş imkanlarla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.'Saldırganların kimliği tespit edildi'Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hava üssüne 2 roket fırlatıldığı belirtildi. Yapılan istihbarat çalışması sonucu saldırganların kimliğinin tespit edildiği aktarılarak, “Güvenlik güçlerimiz, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgiler elde etmiş olup bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için takip ediliyor. Görevlerinde sorumluklarını yerine getirmeye ihmalkar komutanlar ve subaylar da dahil olmak üzere hesap sorulacaktır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kullanılan araçta fırlatmaya hazır 8 adet roket de bulunduğu kaydedildi.Öte yandan hava üssüne dün akşam gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 5 ABD askerinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
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irak, irak islami direnişi, füze, abd, abd üssü
irak, irak islami direnişi, füze, abd, abd üssü

Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı hava üssü saldırısını Irak İslami Direnişi üstlendi

16:42 06.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANIrak Ortadoğu ABD askeri ordusu
Irak Ortadoğu ABD askeri ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyı Irak İslami Direnişi üstlendi, saldırıların devam edeceği belirtildi.
Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşmeye devam ediyor. Saldırıyı, silahlı Şii gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İşgalci ABD üssüne roketli ve İHA'lı saldırı düzenledik. Irak topraklarından son ABD askeri çıkana kadar saldırılarımız daha gelişmiş imkanlarla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

'Saldırganların kimliği tespit edildi'

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hava üssüne 2 roket fırlatıldığı belirtildi. Yapılan istihbarat çalışması sonucu saldırganların kimliğinin tespit edildiği aktarılarak, “Güvenlik güçlerimiz, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgiler elde etmiş olup bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için takip ediliyor. Görevlerinde sorumluklarını yerine getirmeye ihmalkar komutanlar ve subaylar da dahil olmak üzere hesap sorulacaktır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kullanılan araçta fırlatmaya hazır 8 adet roket de bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan hava üssüne dün akşam gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 5 ABD askerinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.
Ayn el-Esed Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
DÜNYA
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
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