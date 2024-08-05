https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iranin-isfahan-kentinde-pes-pese-patlama-sesleri-duyuldu-1086527797.html
İran'ın İsfahan kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu
İran'ın İsfahan kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsfahan Vali Yardımcısı Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T22:58+0300
2024-08-05T22:58+0300
2024-08-05T22:58+0300
dünya
iran
patlama
isfahan
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İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/trumptan-iddia-israil-bu-gece-saldiriya-ugrayacak-1086527650.html
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iran, patlama, isfahan
İran'ın İsfahan kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu
İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsfahan Vali Yardımcısı Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.
Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.
Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.