https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-israil-tehlikesiyle-basimizi-kuma-gomerek-yuzlesemeyiz-1086561734.html
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz
Sputnik Türkiye
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in İran ve diğer gruplardan gelecek bir saldırıdan korkmakta haklı olduğunu belirterek, İsrail'in artık... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T21:39+0300
2024-08-06T21:39+0300
2024-08-06T21:39+0300
israil- filistin çatışması
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Hizbullah lideri, İsrail'in İran'ın muhtemel bir saldırısına karşı kendini savunmak için ABD, İngiltere, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenmek zorunda olduğunu aktardı.İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Nasrallah, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve hükümetini Hamas ile tüm ateşkes önerilerini reddetmekle suçladı.Konuşması öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinden alçak uçuş yapan İsrail savaş uçaklarına değinen Nasrallah, İsrail'in bunu anma törenine katılmak üzere toplananları korkutmak için yaptığı 'adi' bir hareket olarak nitelendirdi.Irak ve Yemen'deki İran destekli grupları 'zorluklara ve fedakarlıklara' rağmen Gazze'yi desteklemeye devam etmelerini isteyen Nasrallah, diğer Arap ülkelerini de 'bölgeyi tehdit eden tehlikeye karşı uyanmaya' çağırarak, "İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz, çünkü düşmanın kırmızı çizgileri yok" dedi.Nasrallah konuşmasında ayrıca Hizbullah'ın Lübnan içindeki muhaliflerine de seslenerek, kendilerine ihanet etmemelerini ya da onlara karşı yürütülen psikolojik savaşa katılmamalarını istedi.'Belirsizlik İsrail'e verilecek cezanın bir parçası'Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah Salı günü Beyrut'ta öldürülen üst düzey komutan Fuad Şükr'ün anısına yaptığı konuşmada İran ve Suriye'nin İsrail ile çatışmaya girmek zorunda olmadığını, İsrail ordusuyla çatışan direniş hareketlerine siyasi, askeri ve ekonomik yardımlarını sürdürmelerinin yeterli olduğunu söyledi.Nasrallah açıklamasında, "Mücadele kendi yolunda ilerliyor ve inanıyorum ki direnişin İran ve Suriye'nin savaşa doğrudan müdahale etmesine ihtiyacı yok. Onlar direnişe siyasi, ekonomik ve askeri destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar" cümlelerini kaydetti.Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e karşı olası bir misilleme saldırısına da değinerek verilecek cevabın acı verici olacağı sözünü verdi. Nasrallah konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran'ın savaşa katılmak zorunda kaldığını ifade eden Nasrallah, İran'ın yanıtının ne zaman verileceğine ilişkin belirsizliğin İsrail'e verilecek cezanın bir parçası olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamasin-yeni-lideri-belli-oldu-1086560915.html
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Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in İran ve diğer gruplardan gelecek bir saldırıdan korkmakta haklı olduğunu belirterek, İsrail'in artık yenilmez bir güç olmadığını ifade etti.
Hizbullah lideri, İsrail'in İran'ın muhtemel bir saldırısına karşı kendini savunmak için ABD, İngiltere, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenmek zorunda olduğunu aktardı.
İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Nasrallah, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve hükümetini Hamas ile tüm ateşkes önerilerini reddetmekle suçladı.
Konuşması öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinden alçak uçuş yapan İsrail savaş uçaklarına değinen Nasrallah, İsrail'in bunu anma törenine katılmak üzere toplananları korkutmak için yaptığı 'adi' bir hareket olarak nitelendirdi.
Irak ve Yemen'deki İran destekli grupları 'zorluklara ve fedakarlıklara' rağmen Gazze'yi desteklemeye devam etmelerini isteyen Nasrallah, diğer Arap ülkelerini de 'bölgeyi tehdit eden tehlikeye karşı uyanmaya' çağırarak, "İsrail tehlikesiyle başımızı kuma gömerek yüzleşemeyiz, çünkü düşmanın kırmızı çizgileri yok" dedi.
Nasrallah konuşmasında ayrıca Hizbullah'ın Lübnan içindeki muhaliflerine de seslenerek, kendilerine ihanet etmemelerini ya da onlara karşı yürütülen psikolojik savaşa katılmamalarını istedi.
'Belirsizlik İsrail'e verilecek cezanın bir parçası'
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah Salı günü Beyrut'ta öldürülen üst düzey komutan Fuad Şükr'ün anısına yaptığı konuşmada İran ve Suriye'nin İsrail ile çatışmaya girmek zorunda olmadığını, İsrail ordusuyla çatışan direniş hareketlerine siyasi, askeri ve ekonomik yardımlarını sürdürmelerinin yeterli olduğunu söyledi.
Nasrallah açıklamasında, "Mücadele kendi yolunda ilerliyor ve inanıyorum ki direnişin İran ve Suriye'nin savaşa doğrudan müdahale etmesine ihtiyacı yok. Onlar direnişe siyasi, ekonomik ve askeri destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar" cümlelerini kaydetti.
Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e karşı olası bir misilleme saldırısına da değinerek verilecek cevabın acı verici olacağı sözünü verdi.
Nasrallah konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Direniş karşılık verecek ve İran da karşılık verecek. Bir hafta boyunca cevap beklemek cezanın, cevabın ve yüzleşmenin bir parçası. Bugün tüm İsrail, direnişin herhangi bir parçasını vurma kapasitesi nedeniyle tek ayak üzerinde duruyor ve korkuyor. Hem merkezde hem de kuzeyde.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran'ın savaşa katılmak zorunda kaldığını ifade eden Nasrallah, İran'ın yanıtının ne zaman verileceğine ilişkin belirsizliğin İsrail'e verilecek cezanın bir parçası olduğunu belirtti.