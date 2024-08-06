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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hirosima-kurbanlari-geleneksel-torenle-anildi-abdyi-unutan-japon-siyasetciler-rusyadan-bahsetti-1086534524.html
Hiroşima kurbanları geleneksel törenle anıldı: ABD’yi unutan Japon siyasetçiler Rusya’dan bahsetti
Hiroşima kurbanları geleneksel törenle anıldı: ABD’yi unutan Japon siyasetçiler Rusya’dan bahsetti
Sputnik Türkiye
1945'te Hiroşima'ya atom bombası atılmasının kurbanlarının anısına düzenlenen yas töreninde konuşan Japon politikacılar, bombanın ABD tarafından atıldığını... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T09:58+0300
2024-08-06T10:02+0300
dünya
japonya
hiroşima
nagasaki
abd
atom bombası
nükleer silah
ikinci dünya savaşı
fumio kişida
ukrayna
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İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 79. yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi. Bombanın atıldığı (yerel saatle) saat 08.15'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene kent yetkililerinin yanı sıra Japonya Başbakanı Fumio Kişida da katıldı.Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui silahlanma yarışını kınarken Ukrayna’da devam eden çatışmalara ve İsrail ile Filistin arasında kötüleşen duruma dikkat çekerek bu çatışmaların “masum insanların ölmesine neden olduğunu” söyledi.Beş dakika süren tören konuşması sırasında, Sovyetler Birliği’nin son başkanı Mihail Gorbaçov’un, nükleer silahtan vazgeçilmesi gerektiği yönündeki sözlerini anımsatan Matsui, “Gorbaçov ve ABD Başkanı Reagan, diyalog yoluyla Soğuk Savaşı sona erdirdi ve stratejik saldırı silahlarının azaltılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı” ifadesini kullandı.Japonya Başbakanı Fumio Kişida konuşmasına 79 yıl önce bir atom bombasının 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu anımsatarak başladı ancak bombayı kimin attığını söylemedi. Bunun yerine Rusya'dan geldiği iddia edilen nükleer silahı tehditlerinden bahseden Kuşida, “nükleer silahların azaltılmasına ilişkin durumun giderek daha karmaşık hale geldiğinden” yakındı.Hiroşima Valisi Hidehiko Yuzaki de saldırıdan bahsederken ABD’den bahsetmeyi gerekli görmedi, ancak tarihte bir kez yaratıldıktan sonra kullanılmayan hiçbir silah olmadığı konusunda uyarıda bulundu.“Kimyasal silahlar yasaklanmış olmalarına rağmen kullanılmakta. Nükleer silahlar da var oldukları sürece bir gün tekrar kullanılabilir” diyen Yuzaki, dünyada nükleer silah kullanan ilk ve tek ülkenin ABD olduğundan bahsetmemeyi tercih etti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu da Japonya’ya nükleer bombayı atan ülkenin adını anmaktan kaçınarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mektubunu okudu.“Yetmiş dokuz yıl önce 6 Ağustos'ta bu şehir tek bir atom bombasıyla yok edildi. O gün yaşanan korkunun bir daha asla tekrarlanmaması için dünya birlik içinde çeşitli çabalar göstermeli” diyen Nakamitsu, “bazı insanların şu anda bile hala nükleer silahla tehdit ettiğini” imasında bulundu.Hiroşima’ya atom bombasının ABD’nin attığı bilgisi sadece törenin başlamasına birkaç dakika önce, törenin canlı yayınını yapan televizyon kanalının sunucusunun ağzından duyuldu.ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/dunyanin-ilk-atom-bombasi-saldirisinin-uzerinden-gecen-79-yil-1086520906.html
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japonya, hiroşima, nagasaki, abd, atom bombası, nükleer silah, ikinci dünya savaşı, fumio kişida, ukrayna, israil, filistin, sovyetler birliği, rusya, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres
japonya, hiroşima, nagasaki, abd, atom bombası, nükleer silah, ikinci dünya savaşı, fumio kişida, ukrayna, israil, filistin, sovyetler birliği, rusya, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres

Hiroşima kurbanları geleneksel törenle anıldı: ABD’yi unutan Japon siyasetçiler Rusya’dan bahsetti

09:58 06.08.2024 (güncellendi: 10:02 06.08.2024)
© Fotoğraf : Wayne Budge / Historic Photographer of the Year 2021Yılın Tarih Fotoğrafçısı 2021 Ödülleri
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© Fotoğraf : Wayne Budge / Historic Photographer of the Year 2021
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1945'te Hiroşima'ya atom bombası atılmasının kurbanlarının anısına düzenlenen yas töreninde konuşan Japon politikacılar, bombanın ABD tarafından atıldığını söylemekten kaçındı. Aynı zamanda Başbakan Kişida, Hiroşima Belediye Başkanı Matsui ve Hiroşima Valisi Yuzaki konuşmalarında Rusya’dan bahsetmek için bahane buldu.
İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 79. yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi. Bombanın atıldığı (yerel saatle) saat 08.15'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene kent yetkililerinin yanı sıra Japonya Başbakanı Fumio Kişida da katıldı.
Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui silahlanma yarışını kınarken Ukrayna’da devam eden çatışmalara ve İsrail ile Filistin arasında kötüleşen duruma dikkat çekerek bu çatışmaların “masum insanların ölmesine neden olduğunu” söyledi.
Beş dakika süren tören konuşması sırasında, Sovyetler Birliği’nin son başkanı Mihail Gorbaçov’un, nükleer silahtan vazgeçilmesi gerektiği yönündeki sözlerini anımsatan Matsui, “Gorbaçov ve ABD Başkanı Reagan, diyalog yoluyla Soğuk Savaşı sona erdirdi ve stratejik saldırı silahlarının azaltılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı” ifadesini kullandı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida konuşmasına 79 yıl önce bir atom bombasının 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu anımsatarak başladı ancak bombayı kimin attığını söylemedi. Bunun yerine Rusya'dan geldiği iddia edilen nükleer silahı tehditlerinden bahseden Kuşida, “nükleer silahların azaltılmasına ilişkin durumun giderek daha karmaşık hale geldiğinden” yakındı.
Hiroşima Valisi Hidehiko Yuzaki de saldırıdan bahsederken ABD’den bahsetmeyi gerekli görmedi, ancak tarihte bir kez yaratıldıktan sonra kullanılmayan hiçbir silah olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Kimyasal silahlar yasaklanmış olmalarına rağmen kullanılmakta. Nükleer silahlar da var oldukları sürece bir gün tekrar kullanılabilir” diyen Yuzaki, dünyada nükleer silah kullanan ilk ve tek ülkenin ABD olduğundan bahsetmemeyi tercih etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu da Japonya’ya nükleer bombayı atan ülkenin adını anmaktan kaçınarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mektubunu okudu.
Yetmiş dokuz yıl önce 6 Ağustos'ta bu şehir tek bir atom bombasıyla yok edildi. O gün yaşanan korkunun bir daha asla tekrarlanmaması için dünya birlik içinde çeşitli çabalar göstermeli” diyen Nakamitsu, “bazı insanların şu anda bile hala nükleer silahla tehdit ettiğini” imasında bulundu.
Hiroşima’ya atom bombasının ABD’nin attığı bilgisi sadece törenin başlamasına birkaç dakika önce, törenin canlı yayınını yapan televizyon kanalının sunucusunun ağzından duyuldu.
ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.
Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.
Hiroşima - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
DÜNYA
Dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden geçen 79 yıl
Dün, 17:16
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