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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamastan-haniyenin-cenazesine-yogun-katilim-sebebiyle-turkiyeye-tesekkur-mesaji-1086543885.html
Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı
Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı
Sputnik Türkiye
Hamas Hareketi, İran’ın başkenti Tahran’da suikaste uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin düzenlenen cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:56+0300
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Resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamasında, hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html
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Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı

13:56 06.08.2024
© AA / Mohammed HamoudHaniye suikasti sonrası Yemen'de protesto
Haniye suikasti sonrası Yemen'de protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Hamas Hareketi, İran’ın başkenti Tahran’da suikaste uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin düzenlenen cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamasında, hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.
Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.
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