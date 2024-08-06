https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamastan-haniyenin-cenazesine-yogun-katilim-sebebiyle-turkiyeye-tesekkur-mesaji-1086543885.html
Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı
Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı
Sputnik Türkiye
Hamas Hareketi, İran’ın başkenti Tahran’da suikaste uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin düzenlenen cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:56+0300
2024-08-06T13:56+0300
2024-08-06T13:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
hamas
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
ismail haniye
ismail heniyye
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Resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamasında, hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html
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Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı
Hamas Hareketi, İran’ın başkenti Tahran’da suikaste uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin düzenlenen cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamasında, hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.
Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.