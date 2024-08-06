https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamastan-haniyenin-cenazesine-yogun-katilim-sebebiyle-turkiyeye-tesekkur-mesaji-1086543885.html

Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı

Hamas'tan Haniye’nin cenazesine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür mesajı

Sputnik Türkiye

Hamas Hareketi, İran’ın başkenti Tahran’da suikaste uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin düzenlenen cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:56+0300

2024-08-06T13:56+0300

2024-08-06T13:56+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

hamas

gazze şeridi

filistin

filistin sorunu

ismail haniye

ismail heniyye

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Resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamasında, hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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