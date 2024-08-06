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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamas-yeni-liderin-secimiyle-ilgili-tarihi-acikladi-batili-raporlar-yalan-1086554470.html
Hamas yeni liderin seçimiyle ilgili tarihi açıkladı: 'Batılı raporlar yalan'
Hamas yeni liderin seçimiyle ilgili tarihi açıkladı: 'Batılı raporlar yalan'
Sputnik Türkiye
Hamas'ın Lübnan'daki Medya İlişkileri Sorumlusu Taha, Tahran'da suikas sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin yerine kimin geçeceğinin birkaç gün içinde... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T17:45+0300
2024-08-06T17:45+0300
israil- filistin çatışması
hamas
ismail haniye
iran
abd
israil
suikast
lider
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Hamas'ın Lübnan'daki Medya İlişkileri Sorumlusu Mahmud Taha, liderlik ve Şura Konseyi'nin uygun kişinin seçimini tartıştığını açıkladı.Sputnik'e verdiği mülakatta Taha, Haniye'nin diplomatik ilişkileri olan çok üst düzey bir lider olduğunu ve suikastının müzakere sürecini ortadan kaldırdığını dolayısıyla bu suikasta yanıt vermenin meşru bir hak olduğunu' belirtti.Açıklamasında bölgesel hususların bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Haniye'nin halefini seçme sürecini karıştırmak isteyenler olduğunu vurgulayan Taha, hareketin başkanını seçme sürecinde müstakbel başkanın ilişkilerinin, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne yakınlığının dikkate alınacağına dair tüm Batılı raporları yalanladı.Taha, Hamas'ın özellikle bu hassas dönemde Filistin halkının birliğine önem verdiğini ve hareketin Pekin'de varılan anlaşmaya bağlı olduğunu vurguladı.Taha açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Taha açıklamasında son olarak, İsrail ordusu tarafından işlenen suçlardan, katliamlardan ve İsrail'in bölgedeki tırmanışının tüm yansımalarından Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen sorumlu tuttu.Hamas, yeni liderinin seçildiğine ilişkin haberleri reddettiHamas, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine yeni başkanın seçildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.Son günlerde, Haniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.Hamas, 3 Ağustos’ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-sosyal-medya-paylasimina-yanit-1086548221.html
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hamas, ismail haniye, iran, abd, israil, suikast, lider
hamas, ismail haniye, iran, abd, israil, suikast, lider

Hamas yeni liderin seçimiyle ilgili tarihi açıkladı: 'Batılı raporlar yalan'

17:45 06.08.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBİsmail Haniye
İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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Hamas'ın Lübnan'daki Medya İlişkileri Sorumlusu Taha, Tahran'da suikas sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin yerine kimin geçeceğinin birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu.
Hamas'ın Lübnan'daki Medya İlişkileri Sorumlusu Mahmud Taha, liderlik ve Şura Konseyi'nin uygun kişinin seçimini tartıştığını açıkladı.
Sputnik'e verdiği mülakatta Taha, Haniye'nin diplomatik ilişkileri olan çok üst düzey bir lider olduğunu ve suikastının müzakere sürecini ortadan kaldırdığını dolayısıyla bu suikasta yanıt vermenin meşru bir hak olduğunu' belirtti.
Açıklamasında bölgesel hususların bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Haniye'nin halefini seçme sürecini karıştırmak isteyenler olduğunu vurgulayan Taha, hareketin başkanını seçme sürecinde müstakbel başkanın ilişkilerinin, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne yakınlığının dikkate alınacağına dair tüm Batılı raporları yalanladı.
Taha, Hamas'ın özellikle bu hassas dönemde Filistin halkının birliğine önem verdiğini ve hareketin Pekin'de varılan anlaşmaya bağlı olduğunu vurguladı.
Taha açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Hareket, Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi ele geçirmesine karşıdır. Özellikle de Oslo Anlaşması ile İsrail ordusu tarafından kontrol altında tutulması sebebiyle Batı Şeria'da bile hiçbir şey yapamamasının da etkisiyle Gazze Şeridi'nde gelecekteki kurulacak herhangi bir yönetim, Gazze'yi yönetmek ve yeniden inşa etmek için Filistin'in iç anlayışına dayanmalıdır.
Taha açıklamasında son olarak, İsrail ordusu tarafından işlenen suçlardan, katliamlardan ve İsrail'in bölgedeki tırmanışının tüm yansımalarından Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen sorumlu tuttu.

Hamas, yeni liderinin seçildiğine ilişkin haberleri reddetti

Hamas, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine yeni başkanın seçildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.
Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.
Son günlerde, Haniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.
Hamas, 3 Ağustos’ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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