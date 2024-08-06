https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamas-yeni-liderin-secimiyle-ilgili-tarihi-acikladi-batili-raporlar-yalan-1086554470.html

Hamas yeni liderin seçimiyle ilgili tarihi açıkladı: 'Batılı raporlar yalan'

Hamas yeni liderin seçimiyle ilgili tarihi açıkladı: 'Batılı raporlar yalan'

Sputnik Türkiye

Hamas'ın Lübnan'daki Medya İlişkileri Sorumlusu Taha, Tahran'da suikas sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin yerine kimin geçeceğinin birkaç gün içinde... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T17:45+0300

2024-08-06T17:45+0300

2024-08-06T17:45+0300

israil- filistin çatışması

hamas

ismail haniye

iran

abd

israil

suikast

lider

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Hamas'ın Lübnan'daki Medya İlişkileri Sorumlusu Mahmud Taha, liderlik ve Şura Konseyi'nin uygun kişinin seçimini tartıştığını açıkladı.Sputnik'e verdiği mülakatta Taha, Haniye'nin diplomatik ilişkileri olan çok üst düzey bir lider olduğunu ve suikastının müzakere sürecini ortadan kaldırdığını dolayısıyla bu suikasta yanıt vermenin meşru bir hak olduğunu' belirtti.Açıklamasında bölgesel hususların bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Haniye'nin halefini seçme sürecini karıştırmak isteyenler olduğunu vurgulayan Taha, hareketin başkanını seçme sürecinde müstakbel başkanın ilişkilerinin, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne yakınlığının dikkate alınacağına dair tüm Batılı raporları yalanladı.Taha, Hamas'ın özellikle bu hassas dönemde Filistin halkının birliğine önem verdiğini ve hareketin Pekin'de varılan anlaşmaya bağlı olduğunu vurguladı.Taha açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Taha açıklamasında son olarak, İsrail ordusu tarafından işlenen suçlardan, katliamlardan ve İsrail'in bölgedeki tırmanışının tüm yansımalarından Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen sorumlu tuttu.Hamas, yeni liderinin seçildiğine ilişkin haberleri reddettiHamas, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine yeni başkanın seçildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.Son günlerde, Haniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.Hamas, 3 Ağustos’ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-sosyal-medya-paylasimina-yanit-1086548221.html

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hamas, ismail haniye, iran, abd, israil, suikast, lider