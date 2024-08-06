https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-sosyal-medya-paylasimina-yanit-1086548221.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T16:25+0300

2024-08-06T16:25+0300

2024-08-06T16:29+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

recep tayyip erdoğan

israil

yisrael katz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101630/17/1016301731_0:0:1318:742_1920x0_80_0_0_55cda1d9286eb58f8407c26d55c84704.jpg

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir" açıklamasını yaptı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, 'iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği' hatırlatılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:'O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur'İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın söz konusu paylaşımına ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israilli-bakan-yine-erdogani-hedef-aldi-imamoglu-yavas-ve-chp-genclik-kollarini-da-etiketledi-1086541109.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, israil, yisrael katz