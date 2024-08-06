https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-sosyal-medya-paylasimina-yanit-1086548221.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:25+0300
2024-08-06T16:25+0300
2024-08-06T16:29+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan
israil
yisrael katz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101630/17/1016301731_0:0:1318:742_1920x0_80_0_0_55cda1d9286eb58f8407c26d55c84704.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir" açıklamasını yaptı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, 'iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği' hatırlatılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:'O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur'İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın söz konusu paylaşımına ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israilli-bakan-yine-erdogani-hedef-aldi-imamoglu-yavas-ve-chp-genclik-kollarini-da-etiketledi-1086541109.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101630/17/1016301731_299:0:1318:764_1920x0_80_0_0_3f87d044d2abb82fbdc2fa7cb1785ee3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, israil, yisrael katz
türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, israil, yisrael katz
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt
16:25 06.08.2024 (güncellendi: 16:29 06.08.2024)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir" açıklamasını yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, 'iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği' hatırlatılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.
'O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur'
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın söz konusu paylaşımına ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor…
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir...
O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur.