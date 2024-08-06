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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-sosyal-medya-paylasimina-yanit-1086548221.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:25+0300
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israil- filistin çatışması
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan
israil
yisrael katz
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir" açıklamasını yaptı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, 'iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği' hatırlatılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:'O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur'İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın söz konusu paylaşımına ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israilli-bakan-yine-erdogani-hedef-aldi-imamoglu-yavas-ve-chp-genclik-kollarini-da-etiketledi-1086541109.html
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türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, israil, yisrael katz
türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, israil, yisrael katz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına yanıt

16:25 06.08.2024 (güncellendi: 16:29 06.08.2024)
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Arşiv
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir" açıklamasını yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, 'iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği' hatırlatılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.

'O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur'

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın söz konusu paylaşımına ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor…

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir...

O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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