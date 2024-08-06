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Fransa'da 8 kişilik çete Türk genci döverek öldürdü
Fransa'da 8 kişilik çete Türk genci döverek öldürdü
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Macon bölgesinde bir gece kulübünde 8 kişi, 19 yaşındaki Türk genci döverek öldürdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Fransa’da yaşanan olay... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:28+0300
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Fransa’da yaşayan Türk toplumu, gece kulübünde çıkan tartışma sonucu dövülerek hayatını kaybeden Numan Toprakoğlu'nun üzüntüsü ile sarsıldı.Olay sonrası 5 kişi gözaltına alındıSaldırı sonrası yapılan yürüyüşte adalet için çağrı yapıldı. Macon Bölge Savcısı olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.Kavga nasıl başladı ?Türkçe yayın yapan Avrupa merkezli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; saldırı, cumartesi sabahı erken saatlerde Fransa’nın Prissé şehrinde gerçekleşti.İddiaya göre gece kulübünde İki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Olay sonrası gece kulübünden çıkan şahıslar Prissé'de karşılaştı. Aralarında tekrar alevlenen tartışma sonrası sekiz kişi, arabada bulunan iki kişiye saldırdı.Saldırganlar, beyzbol sopalarıyla araca zarar verdi. Araçta bulunan iki kişi kaçmaya çalıştı ancak belediye parkında sıkıştırıldılar.Numan Toprakoğlu sopalar ve tekmelerle dövülerek ölüme terk edildi. Ağır yaralanan Toprakoğlu, Dijon Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak cumartesi günü saat 15.00 civarında hayatını kaybetti.Yanında bulunan diğer kişinin ise aldığı darbeler sonucu kemikleri kırıldı ve feci şekilde yaralandı.
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fransa, gurbetçi, saldırı, macon, cinayet, olimpiyat, prissé, kız meselesi, gece kulübü, beyzbol sopası, fransa türk mahallesi, fransa türk sokağı, fransa türk konsolosluğu, fransa türk ilişkileri
fransa, gurbetçi, saldırı, macon, cinayet, olimpiyat, prissé, kız meselesi, gece kulübü, beyzbol sopası, fransa türk mahallesi, fransa türk sokağı, fransa türk konsolosluğu, fransa türk ilişkileri

Fransa'da 8 kişilik çete Türk genci döverek öldürdü

13:28 06.08.2024 (güncellendi: 13:56 06.08.2024)
© YOAN VALATFransa’da kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor.
Fransa’da kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© YOAN VALAT
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Fransa'nın Macon bölgesinde bir gece kulübünde 8 kişi, 19 yaşındaki Türk genci döverek öldürdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Fransa’da yaşanan olay Türk toplumu tarafından protesto edildi.
Fransa’da yaşayan Türk toplumu, gece kulübünde çıkan tartışma sonucu dövülerek hayatını kaybeden Numan Toprakoğlu'nun üzüntüsü ile sarsıldı.

Olay sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Saldırı sonrası yapılan yürüyüşte adalet için çağrı yapıldı. Macon Bölge Savcısı olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Kavga nasıl başladı ?

Türkçe yayın yapan Avrupa merkezli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; saldırı, cumartesi sabahı erken saatlerde Fransa’nın Prissé şehrinde gerçekleşti.
İddiaya göre gece kulübünde İki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Olay sonrası gece kulübünden çıkan şahıslar Prissé'de karşılaştı. Aralarında tekrar alevlenen tartışma sonrası sekiz kişi, arabada bulunan iki kişiye saldırdı.
Saldırganlar, beyzbol sopalarıyla araca zarar verdi. Araçta bulunan iki kişi kaçmaya çalıştı ancak belediye parkında sıkıştırıldılar.
Numan Toprakoğlu sopalar ve tekmelerle dövülerek ölüme terk edildi. Ağır yaralanan Toprakoğlu, Dijon Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak cumartesi günü saat 15.00 civarında hayatını kaybetti.
Yanında bulunan diğer kişinin ise aldığı darbeler sonucu kemikleri kırıldı ve feci şekilde yaralandı.
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