https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/fransada-8-kisilik-cete-turk-genci-doverek-oldurdu-1086541821.html

Fransa'da 8 kişilik çete Türk genci döverek öldürdü

Fransa'da 8 kişilik çete Türk genci döverek öldürdü

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Macon bölgesinde bir gece kulübünde 8 kişi, 19 yaşındaki Türk genci döverek öldürdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Fransa’da yaşanan olay... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:28+0300

2024-08-06T13:28+0300

2024-08-06T13:56+0300

dünya

fransa

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gurbetçi

cinayet

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kız arkadaş

gece kulübü

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Fransa’da yaşayan Türk toplumu, gece kulübünde çıkan tartışma sonucu dövülerek hayatını kaybeden Numan Toprakoğlu'nun üzüntüsü ile sarsıldı.Olay sonrası 5 kişi gözaltına alındıSaldırı sonrası yapılan yürüyüşte adalet için çağrı yapıldı. Macon Bölge Savcısı olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.Kavga nasıl başladı ?Türkçe yayın yapan Avrupa merkezli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; saldırı, cumartesi sabahı erken saatlerde Fransa’nın Prissé şehrinde gerçekleşti.İddiaya göre gece kulübünde İki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Olay sonrası gece kulübünden çıkan şahıslar Prissé'de karşılaştı. Aralarında tekrar alevlenen tartışma sonrası sekiz kişi, arabada bulunan iki kişiye saldırdı.Saldırganlar, beyzbol sopalarıyla araca zarar verdi. Araçta bulunan iki kişi kaçmaya çalıştı ancak belediye parkında sıkıştırıldılar.Numan Toprakoğlu sopalar ve tekmelerle dövülerek ölüme terk edildi. Ağır yaralanan Toprakoğlu, Dijon Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak cumartesi günü saat 15.00 civarında hayatını kaybetti.Yanında bulunan diğer kişinin ise aldığı darbeler sonucu kemikleri kırıldı ve feci şekilde yaralandı.

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