https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/fransiz-basini-fransa-icisleri-bakani-darmanine-veba-virusu-iceren-mektup-gonderildi-1086286317.html

Fransız basını: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi

Fransız basını: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta, yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğunun tespit edildiği bildirildi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T21:47+0300

2024-07-28T21:47+0300

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fransa içişleri bakanlığı

gerald darmanin

veba

virüs

mektup

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Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğu saptandı.Habere göre, Cote d’Or’da postanenin dağıtım merkezinde bulunan şüpheli paketin içinden siyah pudrayı andıran ince toz çıktı.Uzmanlar, paketin içinde bulunan tozu nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal (NRBC-E) teste tabi tuttu, yapılan test sonucu veba virüsü varlığını ortaya çıkardı.Mektubun daha ayrıntılı bir inceleme için Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğine dikkat çekilen haberde, nihai sonuçların pazartesi akşamı belli olacağı vurgulandı.Dijon savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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fransa, fransa içişleri bakanlığı, gerald darmanin, veba, virüs, mektup