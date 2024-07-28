https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/fransiz-basini-fransa-icisleri-bakani-darmanine-veba-virusu-iceren-mektup-gonderildi-1086286317.html
Fransız basını: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi
Fransız basını: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi
Sputnik Türkiye
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta, yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğunun tespit edildiği bildirildi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T21:47+0300
2024-07-28T21:47+0300
2024-07-28T21:47+0300
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gerald darmanin
veba
virüs
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Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğu saptandı.Habere göre, Cote d’Or’da postanenin dağıtım merkezinde bulunan şüpheli paketin içinden siyah pudrayı andıran ince toz çıktı.Uzmanlar, paketin içinde bulunan tozu nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal (NRBC-E) teste tabi tuttu, yapılan test sonucu veba virüsü varlığını ortaya çıkardı.Mektubun daha ayrıntılı bir inceleme için Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğine dikkat çekilen haberde, nihai sonuçların pazartesi akşamı belli olacağı vurgulandı.Dijon savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fransa-24-saat-koruma-sozu-verdi-israilli-sporcular-olimpiyatlar-icin-siki-guvenlikle-parise-geldi-1086163653.html
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fransa, fransa içişleri bakanlığı, gerald darmanin, veba, virüs, mektup
fransa, fransa içişleri bakanlığı, gerald darmanin, veba, virüs, mektup
Fransız basını: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta, yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğu saptandı.
Habere göre, Cote d’Or’da postanenin dağıtım merkezinde bulunan şüpheli paketin içinden siyah pudrayı andıran ince toz çıktı.
Uzmanlar, paketin içinde bulunan tozu nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal (NRBC-E) teste tabi tuttu, yapılan test sonucu veba virüsü varlığını ortaya çıkardı.
Mektubun daha ayrıntılı bir inceleme için Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğine dikkat çekilen haberde, nihai sonuçların pazartesi akşamı belli olacağı vurgulandı.
Dijon savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.