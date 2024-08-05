https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/turkiye-cin-voleybol-ceyrek-final-maci-ne-zaman-1086505684.html

Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Voleybol maçları kapsamında, South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

zehra güneş

ebrar karakurt

melissa vargas

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.Olimpiyatlar: Voleybol maç programEşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:10.00 Çin-Türkiye14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti18.00 ABD-Polonya22.00 İtalya-Sırbistan

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