https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/turkiye-cin-voleybol-ceyrek-final-maci-ne-zaman-1086505684.html
Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman?
Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Voleybol maçları kapsamında, South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T10:55+0300
2024-08-05T10:55+0300
2024-08-05T10:55+0300
spor
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
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ebrar karakurt
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.Olimpiyatlar: Voleybol maç programEşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:10.00 Çin-Türkiye14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti18.00 ABD-Polonya22.00 İtalya-Sırbistan
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Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Voleybol maçları kapsamında, South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 çeyrek finalindeki rakibi Çin oldu. Peki, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.
South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.
Olimpiyatlar: Voleybol maç program
Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:
14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti