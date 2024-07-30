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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi: Rakibi belli olduk turu atladı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi: Rakibi belli olduk turu atladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladı.Fenerbahçe 3. eleme... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçında rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Lugano, üst üste yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi.Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe ilk pozisyonunu 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakalayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, ön bölgede daha fazla görüldü. Üst üste duran top fırsatları yakalayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın etkili ortasında Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.Atak oyununu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada yine bir duran top pozisyonunda Çağlar Söyüncü ile direğe takıldı. Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.Fred sakatlanarak oyundan çıktıFenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.Müsabakanın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kalan tecrübeli oyuncunun ilk tedavisi saha içinde yapıldı.Ardından oyuna dönen Fred, kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.Dzeko atmaya devam ediyorFenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezona gol yollarında etkili başladı.Lugano ile deplasmanda oynanan ve 4-3 kazanılan müsabakada hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da takımına beraberliği getiren gole imza attı.Dzeko, 2 maç sonunda 4 gole ulaştı.Devrede Krunic yerine Mert Hakan hamlesiJose Mourinho, ikinci yarıya Rade Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna alarak başladı.İlk yarıda etkili bir performans sergileyemeyen ve tepki çeken Krunic, devre arasında oyundan alındı.Portekizli teknik adam, Krunic'in yerine Mert Hakan'ı sahaya sürdü. Lille ile eşleştiİsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/fenerbahce-baskani-koc-tff-secimlerini-degerlendirdi-degisimin-kazanmasi-daha-iyi-oldu-1086256201.html
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fenerbahçe, lugano'yu 2-1 yendi ve şampiyonlar ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi: rakip lille, fenerbahçe şampiyonlar ligi'nde 3. turda: lugano'yu 2-1 geçti, rakip lille, fenerbahçe lugano'yu 2-1 yendi, şampiyonlar ligi'nde 3. eleme turunda lille ile eşleşti, fenerbahçe lugano'yu eledi, şampiyonlar ligi'nde 3. tura yükseldi: rakip lille,fenerbahçe lugano, fenerbahçe şampiyonlar ligi, fenerbahçe 3. eleme turu, fenerbahçe lille maçı, uefa şampiyonlar ligi fenerbahçe, fenerbahçe maç sonucu, edin dzeko golleri, fenerbahçe lugano rövanş, fenerbahçe lille karşılaşması, şampiyonlar ligi 3. eleme turu, fenerbahçe galibiyet, fenerbahçe lugano 2-1, fred sakatlık, fenerbahçe gol, mert hakan yandaş, çağlar söyüncü direkten döndü, fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi, jose mourinho değişiklik, rade krunic performans, şampiyonlar ligi fenerbahçe rakip, fenerbahçe'nin rakibi lille, fenerbahçe 2-1 kazandı, şampiyonlar ligi maç tarihleri
fenerbahçe, lugano'yu 2-1 yendi ve şampiyonlar ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi: rakip lille, fenerbahçe şampiyonlar ligi'nde 3. turda: lugano'yu 2-1 geçti, rakip lille, fenerbahçe lugano'yu 2-1 yendi, şampiyonlar ligi'nde 3. eleme turunda lille ile eşleşti, fenerbahçe lugano'yu eledi, şampiyonlar ligi'nde 3. tura yükseldi: rakip lille,fenerbahçe lugano, fenerbahçe şampiyonlar ligi, fenerbahçe 3. eleme turu, fenerbahçe lille maçı, uefa şampiyonlar ligi fenerbahçe, fenerbahçe maç sonucu, edin dzeko golleri, fenerbahçe lugano rövanş, fenerbahçe lille karşılaşması, şampiyonlar ligi 3. eleme turu, fenerbahçe galibiyet, fenerbahçe lugano 2-1, fred sakatlık, fenerbahçe gol, mert hakan yandaş, çağlar söyüncü direkten döndü, fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi, jose mourinho değişiklik, rade krunic performans, şampiyonlar ligi fenerbahçe rakip, fenerbahçe'nin rakibi lille, fenerbahçe 2-1 kazandı, şampiyonlar ligi maç tarihleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi: Rakibi belli olduk turu atladı

22:01 30.07.2024 (güncellendi: 22:42 30.07.2024)
© AA / Ali AtmacaUEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularına taktik verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularına taktik verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladı.Fenerbahçe 3. eleme turunda Lille ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçında rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Lugano, üst üste yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe ilk pozisyonunu 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakalayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
© AA / Hakan AkgünUEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
© AA / Hakan Akgün
İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, ön bölgede daha fazla görüldü. Üst üste duran top fırsatları yakalayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın etkili ortasında Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.
Atak oyununu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada yine bir duran top pozisyonunda Çağlar Söyüncü ile direğe takıldı. Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fred sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kalan tecrübeli oyuncunun ilk tedavisi saha içinde yapıldı.
Ardından oyuna dönen Fred, kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
© AA / Hakan AkgünUEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
© AA / Hakan Akgün

Dzeko atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezona gol yollarında etkili başladı.
Lugano ile deplasmanda oynanan ve 4-3 kazanılan müsabakada hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da takımına beraberliği getiren gole imza attı.
Dzeko, 2 maç sonunda 4 gole ulaştı.

Devrede Krunic yerine Mert Hakan hamlesi

Jose Mourinho, ikinci yarıya Rade Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna alarak başladı.
İlk yarıda etkili bir performans sergileyemeyen ve tepki çeken Krunic, devre arasında oyundan alındı.
Portekizli teknik adam, Krunic'in yerine Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

Lille ile eşleşti

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
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