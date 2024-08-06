https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/edirnede-dur-ihtarina-uymayan-alkollu-surucu-allah-benim-belami-verdi-baba-anahtarimi-aldilar-1086551514.html

Edirne'de 'dur ihtarına' uymayan alkollü sürücü: Allah benim belamı verdi baba, anahtarımı aldılar

Edirne'de 'dur ihtarına' uymayan alkollü sürücü: Allah benim belamı verdi baba, anahtarımı aldılar

Sputnik Türkiye

Edirne'de alkolü tır sürücüsü, idari para cezasından kaçmak ve ehliyetini kaptırmamak için her yolu denemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T17:22+0300

2024-08-06T17:22+0300

2024-08-06T17:22+0300

türkiye

istanbul

bahçelievler

edirne

alkollü sürücü

trafik polisi

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İstanbul Bahçelievler'den yola çıkarak Edirne'ye giriş yaptığı belirtilen Eyüpcan Kutlu idaresindeki 33 AKV 466 plakalı tırın, polis ekipleri tarafından şehrin girişinde durdurulmak istendiği ancak TEM Edirne otoban bağlantı yolu Kıyık girişinde bulunan polis kontrol noktasındaki işaret levhalarını ezdikten sonra polisin 'dur' ihtarına uymayan alkolü sürücünün kaçtığı aktarıldı.Şehrin içinde kaçarak TIR ile gizlenmeye çalışan sürücü Kutlu'nun, yoldan geçen yayalara da yol vermeyerek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtilirken insanların İhbarı üzerine takibe alınan tır, kısa süre içinde Abdi İpekçi Caddesi üzerinde sürücü Kutlu ile birlikte durduruldu.Polisin yaptığı kontrolde sürücü Kutlu'ya daha önceden de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan alkolmetre testinde Sürücü Kutlu'nun 131 promil alkollü tespit edildi.TIR sürücüsü Kutlu, ceza yememek ve ehliyeti kaptırmamak için polise dakikalarca dil döktüğü ve ağladığı görüldü.Trafik polisleri sürücü Kutlu'ya trafik kurallarına uymamaktan ve alkolü araç kullanma suçundan 9 bin 450 TL para cezası uygularken, ehliyeti de 2 yıl süre ile alıkonuldu.Ayrıca, sürücü Kutlu'nun ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/heimlich-ulkesi-turkiye-usta-yardimcisi-tezgahtari-boyle-kurtardi-1086547133.html

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istanbul, bahçelievler, edirne, alkollü sürücü, trafik polisi