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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: Listede Türk firmalar öne çıktı
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: Listede Türk firmalar öne çıktı
Sputnik Türkiye
Defense News dergisinin düzenlediği, 'Defense News Top 100' listesinde 5 Türk şirketi birden yer aldı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:12+0300
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Defense News dergisinin düzenlediği, 'Defense News Top 100' listesi güncellendi. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.Liste verilerine göre ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, Roketsan 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini belirterek, “Alanında en iyisi üreterek, oyun değiştirici teknojiler geliştirerek, ihracat odaklı çalışarak, 2030'da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/abnin-turkakim-uzerinden-rusyadan-dogalgaz-aliminda-ani-artis-1086540813.html
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savunma, savunma sanayii başkanlığı, aselsan, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), mke, roketsan
savunma, savunma sanayii başkanlığı, aselsan, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), mke, roketsan

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: Listede Türk firmalar öne çıktı

13:12 06.08.2024
© AAZırhlı Muharebe Aracı (ZMA)
Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
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Defense News dergisinin düzenlediği, 'Defense News Top 100' listesinde 5 Türk şirketi birden yer aldı.
Defense News dergisinin düzenlediği, 'Defense News Top 100' listesi güncellendi. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.
Liste verilerine göre ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, Roketsan 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini belirterek, “Alanında en iyisi üreterek, oyun değiştirici teknojiler geliştirerek, ihracat odaklı çalışarak, 2030'da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.
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