https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunyanin-en-buyuk-100-savunma-sirketi-aciklandi-listede-5-turk-sirketi-var-1086541565.html

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: Listede Türk firmalar öne çıktı

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: Listede Türk firmalar öne çıktı

Sputnik Türkiye

Defense News dergisinin düzenlediği, 'Defense News Top 100' listesinde 5 Türk şirketi birden yer aldı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:12+0300

2024-08-06T13:12+0300

2024-08-06T13:12+0300

savunma

savunma

savunma sanayii başkanlığı

aselsan

makine kimya endüstrisi kurumu (mke)

mke

roketsan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/02/1064092200_0:14:750:436_1920x0_80_0_0_3932eaaab671ae5a4cf6537c5bd2b405.jpg

Defense News dergisinin düzenlediği, 'Defense News Top 100' listesi güncellendi. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.Liste verilerine göre ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, Roketsan 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini belirterek, “Alanında en iyisi üreterek, oyun değiştirici teknojiler geliştirerek, ihracat odaklı çalışarak, 2030'da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/abnin-turkakim-uzerinden-rusyadan-dogalgaz-aliminda-ani-artis-1086540813.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

savunma, savunma sanayii başkanlığı, aselsan, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), mke, roketsan