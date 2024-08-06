https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dsoden-kovid-19-uyarisi-vakalar-son-haftalarda-yukseliste-1086561053.html

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: 'Vakalar son haftalarda yükselişte'

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: 'Vakalar son haftalarda yükselişte'

Sputnik Türkiye

DSÖ, Kovid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulunarak, "Genel olarak, test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde ancak bu bölgeye göre... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T21:17+0300

2024-08-06T21:17+0300

2024-08-06T21:17+0300

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs

koronavirüs testi

test

virüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, Kovid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını, bölgeden bölgeye değişiklik göstermesine rağmen test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyledi.Kerkhove, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu.'Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde'Kovid-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu belirten Kerkhove, "84 ülkedeki gözetim sistemimizden gelen veriler, Kovid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını bildiriyor. Genel olarak, test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde ancak bu bölgeye göre değişiyor. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde" dedi.'Virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor'Kerkhove, Kovid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu durum da hepimizi, tespitimizden veya aşılama dahil tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek potansiyel olarak daha şiddetli bir virüs riskiyle karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.Mevsimden bağımsız olarak son aylarda birçok ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışlara dikkati çeken Kerkhove, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en az 40 sporcunun da Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu kaydetti.Kerkhove, bu dalgalanmaların birçok ülkede hastane yatışlarında ve ölümlerde artışlara neden olduğunu vurgularken, ülkelerin Kovid-19 ile mücadele etmesi ve bunun uzun vadeli etkileriyle başa çıkmak için yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Aşılamada düşüş yaşandığı uyarısı"Ülkelere, özellikle dolaşımdaki virüsleri karakterize etmek, hastaların erken tespiti ve klinik bakımı için temel stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla çoklu yaklaşımlar kullanarak temel Kovid-19 gözetimini sürdürmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullanan Kerkhove, ülkelere, Kovid-19 ile ilgili hastaneye yatışlar, yoğun bakım kabulleri ve ölümler hakkında daha fazla raporlama yapmaya çağrısında bulundu.Kerkhove, 2024'te 35 ülkenin Kovid-19'dan hastaneye yatışlar, 24 ülkenin yoğun bakım kabulleri ve 70 ülkenin de ölümler hakkında veri bildirdiğini kaydetti.Özellikle risk grubundakilerin hatırlatma dozunu almaları gerektiğine vurgu yapan Kerkhove, "Son iki yıldır aşılamada, özellikle en riskli gruplardan ikisi olan sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler arasında endişe verici bir düşüş görüyoruz. Bu durumun acilen tersine çevrilmesi gerekiyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/guney-korede-kovid-19-vakalari-artiyor-1086455538.html

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kovid-19, koronavirüs, koronavirüs testi, test, virüs, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)