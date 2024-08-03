https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/guney-korede-kovid-19-vakalari-artiyor-1086455538.html

Güney Kore'de Kovid-19 vakaları artıyor

Güney Kore'de Kovid-19 vakaları artıyor

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanlar 3 haftada 5 katın üstüne çıktı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T00:42+0300

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koronavirüs

güney kore

güney kore

kovid-19

vaka

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Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 3 haftada 5 kattan fazla artış gösterdi.The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore hükümeti Kovid-19'a ilişkin verileri yayımladı.Verilere göre, temmuzun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle 91 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükselerek 5 kattan fazla arttı.Temmuz ayı genelinde ise Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin toplam sayısı 929 olarak belirtildi.Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/dunya-dogal-kaynaklarini-7-ayda-tuketip-kalan-5-ayi-gelecek-yildan-borclanacak-1086426432.html

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