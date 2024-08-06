https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/doktorun-darp-edildigi-olaydaki-kargasa--guvenlik-kamerasina-yansidi-1086559437.html

Doktorun darp edildiği olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Doktorun darp edildiği olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uygulandığı olay anının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T20:27+0300

2024-08-06T20:27+0300

2024-08-06T21:34+0300

türkiye

bodrum

doktor

şiddet

darp

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Bodrum'da 29 Temmuz'da 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen olayın öncesi ve sonrasında yaşananlar aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Görüntülerde, E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A'nın doktorun kapısında bir süre beklediği, daha sonra doktor Tezvar ile görüştükleri, Ö.S.A'nın doktor Tezvar ile kapıda konuştuğu sırada E.S'nin hızla odaya girdiği görülüyor.Kısa bir süre sonra gelen ses üzerine diğer doktor ve hastaların Tezvar'ın odasına doğru gittiği, ardından iki kardeşin odadan çıktığı ve koridorda yoğun kargaşa olduğu kayıtlarda yer alıyor.Doktorun sağlık durumu iyiye gidiyorÖte yandan, ilçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Tezvar'ın durumunun iyiye gittiği, yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 29 Temmuz'da hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış, fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.Kalp hastası olduğu ve kalp pili bulunduğu belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/darp-edilen-cumhuriyet-savcisi-olay-anini-anlatti-arkamdan-sag-kulagima-bir-yumruk-yedim-1086544672.html

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