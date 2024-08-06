https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/darp-edilen-cumhuriyet-savcisi-olay-anini-anlatti-arkamdan-sag-kulagima-bir-yumruk-yedim-1086544672.html

Darp edilen Cumhuriyet Savcısı olay anını anlattı: 'Arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim'

Darp edilen Cumhuriyet Savcısı olay anını anlattı: 'Arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim'

Sputnik Türkiye

Ordu'da bir restoranda yaşadıkları tartışma sonrası darp edilen Cumhuriyet Savcısı Koca, o gece yaşananlarla ilgili konuştu. "Arkamdan sağ kulağıma bir yumruk... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T14:29+0300

2024-08-06T14:29+0300

2024-08-06T14:29+0300

türkiye

savcı

ordu

restoran

darp

saldırı

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Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca dün medyaya yansıyan saldırı olayıyla ilgili ifadesinde yaşananları anlattı.Savcı Koca, Aybastı ilçesinde 4 Ağustos'ta bir restoranda yaşanan olayın ardından Aybastı Merkez Jandarma Komutanlığına gelerek savcıya 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2.5 aydır görev yaptığını belirten Koca, hafta sonu iznini geçirmek üzere tavsiye üzerine eşi, kayınpederi, kayınvalidesi, 9.5 aylık kızı ve eşinin 9 yaşındaki yeğeniyle, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki bir işletmeye gittiklerini söyledi.'Jandarmanın önermesi nedeniyle tekrar aynı yerde yemek yemeye karar verdik'Koca, işletmeye girdikten sonra yaşananları şu şekilde anlattı:'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun?'Bu durum üzerine çalışanın, kendisine 1 saat beklemeleri gerektiğini söylediğini belirten Koca, şunları söyledi:"Ben de bunun üzerine, 'Neden 1 saat, az önce 20-30 dakika demiştiniz, 3 dakikada ne oldu?' diye sordum. Garson da bana, yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için 'Buranın bir yetkilisi yok mu, konuşmak istiyorum' dedim ve kasada duran Yücel G'nin yanına geçtim. Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine, 'Ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım, kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi?' dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek, 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel G'ye çalışanları göstererek, 'Bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin. Dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. O da bana 'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun' dedi. Ben de 'Müşteriyim tabii ki girip çıkarım' dedim."'9.5 aylık kızımın başından yaralanmış olduğunu gördüm'Koca, ifadesinde yaşanan kargaşaya ilişkin de şunları aktardı:Koca, işletme çalışanlarından Erkan G, Ercan G. ile Abdülsamet A'dan üzerine yürümesi nedeniyle Yücel G'den de diğer şahısları tahrik ettiği için şikayetçi olduğunu belirtti.Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Erkan G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdüssamed A. hakkında ise konutu terk etmeme ve adli kontrol kararı verilmişti. Ercan G. de savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-tunc-cumhuriyet-savcimizin-ugradigi-saldiriyi-kiniyoruz-1086527288.html

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savcı, ordu, restoran, darp, saldırı