https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-tunc-cumhuriyet-savcimizin-ugradigi-saldiriyi-kiniyoruz-1086527288.html
Bakan Tunç: Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyoruz
Bakan Tunç: Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyoruz
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Adalet Bakanı Tunç, Ünye Cumhuriyet Savcısı Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınayarak "Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-05T22:16+0300
2024-08-05T22:19+0300
yılmaz tunç
kınama
savcı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/cumhuriyet-savcisi-kendisini-bekleten-restoran-sahibi-ve-calisanlarini-gozaltina-aldi-1086516386.html
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yılmaz tunç, kınama, savcı
yılmaz tunç, kınama, savcı
Bakan Tunç: Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyoruz
22:16 05.08.2024 (güncellendi: 22:19 05.08.2024)
Adalet Bakanı Tunç, Ünye Cumhuriyet Savcısı Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınayarak "Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum."