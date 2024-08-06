https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bist-100-endeksi-yuzde-197-deger-kazandi-1086542842.html
BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı
BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazanarak 10.088,54 puana çıktı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:38+0300
2024-08-06T13:38+0300
2024-08-06T13:38+0300
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Yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195.13 puan artışla 10.088,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39.7 milyar lira oldu.Sektör endeksleri nasıl etkilendi?BIST 100 endeksi değer kazanırken sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.43 ile madencilik endeksi olurken, tek gerileyen endeks yüzde 0.18 ile sigorta oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1.11 değer kazanırken holding endeksi de yüzde 1.60 değer kazandı.Analistler ne diyor?ABD'de Pazartesi günü açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirten analistler, Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini dile getirdiler.Analistler, Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/40-yillik-sert-dusus-borsa-istanbul-etkilendi-2-devre-kesici-uygulandi-1086507863.html
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borsa, piyasa, bist 100, endeks, sektör, japonya piyasası, madencilik, değer, direnç, analist, işlem hacmi, puan
BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazanarak 10.088,54 puana çıktı.
Yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195.13 puan artışla 10.088,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39.7 milyar lira oldu.
Sektör endeksleri nasıl etkilendi?
BIST 100 endeksi değer kazanırken sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.43 ile madencilik endeksi olurken, tek gerileyen endeks yüzde 0.18 ile sigorta oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1.11 değer kazanırken holding endeksi de yüzde 1.60 değer kazandı.
ABD'de Pazartesi günü açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirten analistler, Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini dile getirdiler.
Analistler, Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.