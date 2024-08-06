BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bist-100-endeksi-yuzde-197-deger-kazandi-1086542842.html
BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı
BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazanarak 10.088,54 puana çıktı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:38+0300
2024-08-06T13:38+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
borsa istanbul endeksi
bist
bist-100
analist
sektör
bankacılık sektörü
holding
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103551/40/1035514007_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_8c27aaa4f3220fe5a95c48e0c2a58ddf.jpg
Yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195.13 puan artışla 10.088,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39.7 milyar lira oldu.Sektör endeksleri nasıl etkilendi?BIST 100 endeksi değer kazanırken sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.43 ile madencilik endeksi olurken, tek gerileyen endeks yüzde 0.18 ile sigorta oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1.11 değer kazanırken holding endeksi de yüzde 1.60 değer kazandı.Analistler ne diyor?ABD'de Pazartesi günü açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirten analistler, Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini dile getirdiler.Analistler, Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/40-yillik-sert-dusus-borsa-istanbul-etkilendi-2-devre-kesici-uygulandi-1086507863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103551/40/1035514007_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_da9f2bf094a7a27ac4c7c4c752c4acc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa, piyasa, bist 100, endeks, sektör, japonya piyasası, madencilik, değer, direnç, analist, işlem hacmi, puan
borsa, piyasa, bist 100, endeks, sektör, japonya piyasası, madencilik, değer, direnç, analist, işlem hacmi, puan

BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazandı

13:38 06.08.2024
© AP Photo / Lefteris PitarakisBorsa İstanbul - BİST
Borsa İstanbul - BİST - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.97 değer kazanarak 10.088,54 puana çıktı.
Yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195.13 puan artışla 10.088,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39.7 milyar lira oldu.

Sektör endeksleri nasıl etkilendi?

BIST 100 endeksi değer kazanırken sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.43 ile madencilik endeksi olurken, tek gerileyen endeks yüzde 0.18 ile sigorta oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1.11 değer kazanırken holding endeksi de yüzde 1.60 değer kazandı.

Analistler ne diyor?

ABD'de Pazartesi günü açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirten analistler, Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini dile getirdiler.
Analistler, Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
EKONOMİ
40 yıllık sert düşüş: Borsa İstanbul etkilendi, 2. devre kesici uygulandı
Dün, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала