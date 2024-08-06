https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuzu-64-lira-oldu-1086559808.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu 64 lira oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu 64 lira oldu

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T20:33+0300

2024-08-06T20:33+0300

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türkiye

zam

sigara

british american tobacco (bat)

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Philip Morris ve JTI sigara grubuna gelen zamların ardından BAT grubu sigaralara da zam geldiği ve açıklanan yeni zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini, “BAT sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor” cümleleriyle duyurdu.Yeni fiyat listesinin 7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bugunden-itibaren-gecerli-olacak-bir-sigara-grubuna-daha-zam-1086502201.html

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