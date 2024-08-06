https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuzu-64-lira-oldu-1086559808.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu 64 lira oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu 64 lira oldu
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T20:33+0300
2024-08-06T20:33+0300
2024-08-06T20:34+0300
türkiye
zam
sigara
british american tobacco (bat)
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Philip Morris ve JTI sigara grubuna gelen zamların ardından BAT grubu sigaralara da zam geldiği ve açıklanan yeni zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini, “BAT sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor” cümleleriyle duyurdu.Yeni fiyat listesinin 7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bugunden-itibaren-gecerli-olacak-bir-sigara-grubuna-daha-zam-1086502201.html
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Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu 64 lira oldu
20:33 06.08.2024 (güncellendi: 20:34 06.08.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Philip Morris ve JTI sigara grubuna gelen zamların ardından BAT grubu sigaralara da zam geldiği ve açıklanan yeni zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini, “BAT sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor” cümleleriyle duyurdu.
Yeni fiyat listesinin 7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacağı vurgulandı.
Söz konusu zamlara göre fiyatlar şöyle oldu:
Sigara
Ürün
Fiyat
Dunhill
Double Blue
85
Kent Switch
Dark Blue
68
Kent D Range
Blue, Grey, Blue Long, Grey Long
69
Kent
Dark Blue, Dark Blue Long, Switch
70
Kent
Blue, White
75
Kent Slims
Tüm ürünler
78
Rothmans
Tüm ürünler
65
Tekel 2000
Tüm ürünler
64
Tekel 2001
Tüm ürünler
68
Viceroy
Tüm ürünler
70
Pall Mall
Tüm ürünler
70
Maltepe/Samsun
-
70